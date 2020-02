Jak sprawdzić brzmienie słuchawek bez wychodzenia z domu?

• niskie tony/ dół/ bas – to częstotliwości od 0 do 200 Hz. Partie basowe dzielą się na trzy podzakresy – dolny (low), środkowy (mid) oraz górny (High) bas. To właśnie w nich znajdują się, m.in. bas, bębny, wybuchy, niski męski głos. Do opisu basu zazwyczaj używa się następujących określeń:

– brzmienie ciepłe – określa zaakcentowanie partii basowych na tle średnicy

– brzmienie zimne – to przeciwieństwo brzmienia ciepłego i określa strojenie, w którym bas jest nieco ukryty na tle średnicy

– błotnistość – określa mocne podbicie górnego basu, przez co wydaje się być zbyt zaakcentowany na tle reszty dźwięków

• średnica – to częstotliwości od 200 do 2000 Hz. To właśnie w nich znajdują się główne dźwięki instrumentów i wokali. Do opisu średnicy zazwyczaj używa się następujących określeń:

– nosowość – określa odczuwalne podbicie pasma około 1 000 Hz

– wycofana – określa odsunięcie wokali i instrumentów na dalszy plan poprzez delikatne przyciszenie pasm około 2 000 – 4 000 Hz

– wysunięta – określa wysunięcie wokali i instrumentów na pierwszy plan poprzez podbicie pasma 1 000 – 2 000 Hz

• wysokie tony/ góra/ treble – to pasma od 2kHz (2048 Hz wg Wikipedii) wzwyż. To właśnie w nich znajdują się, m.in. dźwięk fletu, trójkącików, dzwoneczków, sopran, „sssss”, „tssss”. Do opisu górnych pasm zazwyczaj używa się następujących określeń:

– ciemność – określa delikatne ukrycie góry względem średnicy

– finezja – łączy w sobie kilka pojęć, jak detal, niuanse,subtelności

– jasność – określa delikatne podbicie wyższej średnicy i treble względem pasm 200-1000 Hz

– szorstkość – określa odczuwalne podbicie dźwięku w okolicach 2 000 Hz

– kłucie – określa sytuację, gdy górne pasma (około 8 000 Hz) są tak podbite, że dosłownie kłują w uszy

– sybilanty – to dźwięku typu „sssss”, „tssss”, itp. znajdujące się w przedziale 5 000 – 8 000 Hz

Wpływ konkretnych pasm na dźwięk

Przyjmuje się, że strojenie idealne zapewnia w pełni liniową reprezentację dźwięku bez jakiegokolwiek jego podkolorowywania (zwiększania głośności określonych pasm, a przyciszania innych). Takie strojenie jest jednak praktycznie niespotykane, a każdy producent w jakiś sposób zmienia brzmienie słuchawek.

Linia widoczna na wysokości wartości 90 dB przedstawia właśnie w pełni liniowe strojenie służące jako punkt odniesienia. Porównując strojenie słuchawek do strojenia liniowego można zobaczyć charakterystykę brzmieniową danego modelu.