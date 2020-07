Cobra ma umieszczone z przodu baterie o pojemności 54 kWh. Silnik elektryczny rozwija 313 KM (230 kW) mocy, a jego moment obrotowy wynosi odpowiednio 500 Nm (szczytowy) oraz 250 Nm („podróżny”). Waga pojazdu wynosi poniżej 1250 kg. Jeśli chodzi o osiągi, to samochód rozpędza się od 0 do 100 km/h w 6,7 sekundy a prędkość maksymalna to 193 km/h. Nie są to kosmiczne osiągi nadchodzącej Tesli Roadster, ale jak na klasyka zupełnie wystarczające. Producent deklaruje, że jego zasięg na jednym ładowaniu to około 240 km.