Audioteka pomaga w zbiórce na walkę z COVID-19

Niezależnie od tego, czy słyszeliście je w kontekście serii książek Remigiusza Mroza, czy serialu nakręconego dla Player.pl, nazwisko Chyłka na pewno jest Wam znane. Joanna Chyłka to prawniczka, której losy opisano już w 11 książkach, a najnowsza „Ekstradycja” ma premierę właśnie dzisiaj. Książki sprzedają się znakomicie, a serial został przyjęty bardzo dobrze, w dużym stopniu dzięki świetnej kreacji Magdaleny Cieleckiej. Jak na razie powstały dwa sezony, a kolejne to najwyraźniej kwestia formalności ze względu na ciągle rosnące zainteresowanie postacią.

O czym opowiada „Ekstradycja” Remigiusza Mroza?

Minęło kilka miesięcy, od kiedy Joanna Chyłka uciekła z kraju. Ślad po niej zaginął i mimo że wystawiono za nią Europejski Nakaz Aresztowania, służby nie potrafią odnaleźć żadnego tropu. Przez cały ten czas nie skontaktowała się z nikim w Polsce i nawet Kordian nie wierzy już w to, że Chyłka kiedykolwiek znajdzie sposób, by nawiązać z nim kontakt.

Oryński tymczasem przyjmuję sprawę człowieka, który wybudził się po półtorarocznej śpiączce w klinice. Ukrainiec, Witalij Demczenko, jest oskarżony o to, że wtargnął do jednej z restauracji na Powiślu i zastrzelił trzy osoby. Motywu nigdy nie ustalono, nie udało się też odnaleźć narzędzia zbrodni ani świadków. W dodatku Witalij nie pamięta niczego, co wydarzyło się przed tym, zanim znalazł się w stanie wegetatywnym.

Pamięta jedno: że ma dla Oryńskiego wiadomość od Chyłki.

(opis wydawcy)

Kup audiobook „Ekstradycja” na Audiotece i wspomóż walkę z COVID-19

W świetle ostatnich wydarzeń Audioteka zdecydowała się wspomóc akcję na siepomaga.pl, gdzie trwa zbiórka na polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemię COVID-19. Do tej pory udało się zebrać ponad 18 mln złotych, a Audioteka postanowiła dołożyć własną cegiełkę i przekazywać przychody ze sprzedaży audiobooka „Ekstradycja” właśnie na tę akcję:

W tej trudnej sytuacji, również dla twórców i wydawców, Audioteka chce podzielić się tym co potrafi najlepiej, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i dobrymi praktykami. Dobrze opowiadamy historie. Dlatego zdecydowaliśmy się cały nasz dochód ze sprzedaży najważniejszej premiery tego półrocza – „Ekstradycji” Remigiusza Mroza – przeznaczyć na wsparcie polskiej służby zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19 i doposażenie ośrodków medycznych w niezbędny sprzęt. Kupując audiobooka możesz zwyczajnie pomóc, bo dobre zakończenia historii nie piszą się same.