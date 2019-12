Ekspert TÜV twierdzi, że Tesla Cybertruck nigdy nie trafi do sprzedaży w Europie

Jeśli Tesla chce wprowadzić Cybertrucka również do Europy, to będzie musiała poważnie zmodyfikować całą konstrukcję, aby uzyskać homologację. I można przypuszczać, że firma doskonale zdaje sobie z tego sprawę, bo elektryczne samochody amerykańskiej firmy należą do jednych z najbezpieczniejszych pojazdów na rynku. Do premiery pickupa mamy jeszcze blisko 2 lata więc Tesla z pewnością będzie miała dużo czasu aby dostosować swój samochód do europejskich wymagań. Z drugiej strony przy tak dużej popularności pickupów w USA, Europa może mieć dla Tesli drugorzędne znaczenie.