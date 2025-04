EKG w smartwatchu – rewolucja czy marketingowa ściema?

EKG w smartwatchach – co to jest, co potrafi, jak działa?

Jeszcze kilka lat temu zegarki mierzyły co najwyżej dystans, kroki i tętno. Dziś potrafią znacznie więcej – a jedną z najbardziej przełomowych funkcji jest EKG. Brzmi poważnie, prawda? I w sumie takie właśnie jest. Elektrokardiogram w zegarku to nie tylko bajer – to realne narzędzie do monitorowania zdrowia serca. Oczywiście, nie zastąpi wizyty u kardiologa, ale może być pierwszym sygnałem, że coś jest nie tak.

W tym artykule przyjrzymy się, jak działa EKG w smartwatchach, co dokładnie mierzy i czy można na nim polegać. Jeśli zastanawiasz się, czy warto kupić smartwatch z tą funkcją, to ten tekst jest właśnie dla Ciebie!

EKG w smartwatchu – co to właściwie jest?

EKG, czyli elektrokardiogram, to badanie, które mierzy aktywność elektryczną serca. Standardowo robi się je w gabinecie lekarskim przy pomocy elektrod przyklejonych do klatki piersiowej. A smartwatch? No cóż, on nie ma kabli, ale za to ma specjalne czujniki, które potrafią rejestrować zmiany napięcia elektrycznego w skórze.

Tego typu badanie w zegarku jest uproszczone – nie zastąpi pełnego profesjonalnego EKG, ale wystarczy, by wykryć pewne nieprawidłowości, np. migotanie przedsionków. I to już duża rzecz, bo właśnie migotanie przedsionków jest jedną z głównych przyczyn udarów.

Jak działa EKG w smartwatchu?

Cała magia dzieje się dzięki elektrodom wbudowanym w zegarek. Proces wygląda mniej więcej tak:

Zakładasz zegarek na nadgarstek – musi dobrze przylegać do skóry. Otwierasz aplikację EKG na smartwatchu. Kładziesz rękę na stole i opierasz palec na przycisku lub metalowej ramce zegarka. Przez około 30 sekund zegarek rejestruje sygnał elektryczny z Twojego serca. Po zakończeniu pomiaru widzisz wynik na ekranie zegarka i w aplikacji na telefonie.

Smartwatch analizuje, czy rytm serca jest regularny. W ten sposób wykrywa jeśli coś jest podejrzane – jak wspomniane wcześniej migotanie przedsionków. Warto pamiętać, że zegarek nie zapewni nam diagnozy – on tylko sugeruje, że coś może być nie tak. W razie wątpliwości zawsze trzeba skonsultować się z lekarzem.

Co potrafi smartwatch z EKG?

Funkcja EKG w smartwatchu to coś więcej niż tylko kolejny pomiar zdrowotny. Oto, do czego może się przydać:

Wykrywanie arytmii – szczególnie migotania przedsionków, które często przebiega bezobjawowo.

– szczególnie migotania przedsionków, które często przebiega bezobjawowo. Monitorowanie rytmu serca – pomaga wychwycić ewentualne nieregularności, nawet jeśli nie odczuwasz żadnych dolegliwości.

– pomaga wychwycić ewentualne nieregularności, nawet jeśli nie odczuwasz żadnych dolegliwości. Śledzenie zmian w czasie – regularne zapisy mogą pomóc w analizie, czy coś się pogarsza.

– regularne zapisy mogą pomóc w analizie, czy coś się pogarsza. Udostępnianie wyników lekarzowi – w niektórych smartwatchach możesz eksportować pomiary w formacie PDF i pokazać lekarzowi na wizycie.

Niektóre modele pozwalają też na bardziej zaawansowane analizy, np. wykrywanie wzorców sugerujących inne problemy kardiologiczne, ale wciąż mówimy tu o narzędziu wspomagającym, a nie diagnostycznym.

Czy wyniki EKG ze smartwatcha są wiarygodne?

To jedno z najczęstszych pytań. Odpowiedź jak zwykle brzmi: to zależy. Dobre smartwatche z funkcją EKG – jak Galaxy Watch czy niektóre modele Garminów – przeszły testy kliniczne i mają stosowne certyfikaty. Ich pomiary są całkiem dokładne, zwłaszcza jeśli chodzi o wykrywanie migotania przedsionków.

Ale! Zegarek nie zastąpi pełnego badania u lekarza. Nie wykryje np. zawału serca ani innych, bardziej skomplikowanych problemów. Poza tym jakość pomiaru zależy od tego, jak dobrze zegarek przylega do skóry, czy nie masz zbyt suchych dłoni, czy nie ruszasz się podczas badania itd. Więc – traktuj smartwatch jako narzędzie do monitorowania, ale nie jako wyrocznię.

Czy warto kupić smartwatch z EKG?

Jeśli masz problemy z sercem albo po prostu chcesz mieć lepszą kontrolę nad swoim zdrowiem – tak, warto. Jeśli jednak szukasz smartwatcha głównie do sportu czy ogólnej aktywności, a EKG to dla Ciebie tylko ciekawostka, może lepiej skupić się na modelach z lepszym GPS-em, większą baterią czy innymi funkcjami sportowymi. Porządne smartwatche z EKG zazwyczaj są droższe, więc warto zastanowić się, czy faktycznie będziesz korzystać z tej funkcji. Jeśli masz w rodzinie historię chorób serca – może to być dodatkowe narzędzie, które pomoże Ci trzymać rękę na pulsie (dosłownie i w przenośni).

Technologia na straży zdrowia

EKG w smartwatchu to przydatna funkcja, która jeszcze kilka lat temu była dostępna tylko w gabinetach lekarskich. Nie zastąpi wizyty u specjalisty, ale może pomóc w wykrywaniu niepokojących sygnałów i zachęcić do wcześniejszej konsultacji medycznej. Czy to technologia dla każdego? Niekoniecznie. Ale jeśli zdrowie serca jest dla Ciebie priorytetem, warto rozważyć zakup smartwatcha z tą właśnie funkcją.