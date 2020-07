Historia jak z filmu. Pracownicy eBaya mieli mścić się na influencerach za krytykę firmy

Para influencerów w swoim newsletterze odważyła się skrytykować popularny serwis aukcyjny. I chwilę później ich życie zaczęło się zamieniać w koszmar. Od sierpnia zeszłego roku zaczęli dostawać zestawy gróźb w swoich kanałach social media, dziwne przesyłki wypełnione pudłem karaluchów, żywymi pająkami, wieńce pogrzebowe, a nawet maska zakrwawionej świni.

"The eBay employees’ harassment included sending the couple 'disturbing deliveries' including a bloody pig mask, a box of live cockroaches, and a funeral wreath. They also allegedly traveled to Massachusetts to conduct 'covert surveillance' of the victims"https://t.co/qLPhXonb1o

— Ben Collins (@oneunderscore__) June 15, 2020