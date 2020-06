EA Play Live: podsumowanie prezentacji. FIFĘ kupimy jedną, zagramy na dwóch konsolach

W tym roku nie ma E3 — z dość oczywistych względów. Są za to gry — wydawcy nie zapominają o graczach i tradycyjnie, w okresie około E3 przygotowują dla swoich fanów szereg niespodzianek. Tak też było w przypadki EA, którego coroczna prezentacja EA Play Live odbyła się dziś w nocy (z czwartku na piątek o 1:00 polskiego czasu). Niespodzianek jest kilka, trailerów również, choć nowych gier szukać ze świecą. Te pojawią się dopiero po premierze PlayStation 5 i Xbox Series X, więc EA ma jeszcze trochę czasu na zaprezentowanie ich światu.

Przy okazji EA Play dowiedzieliśmy się dwóch istotnych rzeczy. Pierwszą z nich jest fakt, że elektronicy rozszerzają swoje wsparcie dla konsoli Nintendo Switch. Chyba sporym zaskoczeniem będzie informacja, że niespodziewany hit 2019 r. — Apex Legends trafi na hybrydową konsolę japońskiej firmy. Premiera spodziewana jest tej jesieni — w tym samym czasie gra zadebiutuje na Steam i zyska funkcję cross-play umożliwiającą wspólną rozgrywkę graczom z różnych platform. Na Nintendo Switch pojawi się także Burnout Paradise: Remastered, czy FIFA 21 — EA zapowiada, że do końca roku na tej platformie do sprzedaży trafi gier.

EA Access na Steam i Apex Legends na Nintendo Switch jeszcze w tym roku

Drugą ważną informacją jest uruchomienie EA Access na Steam. To dostęp do bogatej biblioteki gier za stałą, miesięczną opłatę, z której mogą już korzystać posiadacze konsol Sony i Microsoftu. To także możliwość wczesnego sprawdzenia najnowszych hitów wydawcy — m.in. FIFA 21, MADDEN NFL 21. W pierwszy tytuł będziecie mogli zagrać już 1 października, w ten drugi 21 sierpnia. Na Steam debiutuje także The Sims 4 wraz ze wszystkimi dodatkami.

EA jest gotowe na następną generację. Gracze mogą spodziewać się wielu ciekawych tytułów — także tych zupełnie nowych, osadzonych w nieznanych dotąd światach i oferujących zupełnie nowe wrażenia. Nad grami dla PlayStation 5 i Xbox Series X pracuje już Criterion, Bioware, DICE, Motive Montreal. Wiadomo też, że EA pracuje nad nową odsłoną serii Skate, która powinna trafić w gusta wielbicieli deskorolek. Więcej szczegółów na temat wszystkich niezapowiedzianych jeszcze produkcji poznamy w kolejnych miesiącach.

EA zapowiedziało także program EA SPORTS Dual Entitlement. Dzięki niej posiadacze gier FIFA 21 i Madden NFL 21 w wersji na PS4/X1 (także w wersji fizycznej) będą mogli za darmo uzyskać ich edycje na konsole następnej generacji. Należy to zrobić przed premierą kolejnych odsłon tych gier, które w sprzedaży pojawią się w przyszłym roku. Więcej informacji na temat programu przeczytacie na oficjalnych stronach EA.

EA Play Live. Nowe trailery i zapowiedzi

Star Wars: Squadrons — zwiastun prezentujący rozgrywkę

FIFA 21/ na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X

Burnout Paradise: Remastered

Lost in Random

It Takes Two