Dziwne czy słuszne? Netflix usunął program, bo jego twórca nie zarabiał

„Chappelle’s Show” nie należy do najpopularniejszych programów w naszym kraju, ale za wielką wodą (i nie tylko) wymieniany on jest wśród najlepszych seriali komediowych ostatnich lat. Za jego powstaniem stoi nie kto inny, jak sam Dave Chappelle – komik, który swoją rozpoznawalność zawdzięcza właśnie dzięki tej produkcji.

Prawa do programu znajdują się w rękach ViacomCBS, które sprzedaje licencję na dystrybucję serii różnym podmiotom, w tym stacjom telewizyjnym oraz platformom VOD. W latach 2003-2006 „Chappelle’s Show” był emitowany na Comedy Central, a obecnie można go obejrzeć na CBS All Access (autorska usługa z wideo na życzenie stacji CBS), HBO Max (nowa platforma VOD od HBO, na której ekspansję na resztę świata poza USA wciąż czekamy), a także… Netfliksie, który stosunkowo niedawno nabył te prawa.

Stosunek Chappelle’a do serialu jest dość skomplikowany, ponieważ opuścił plan w czasie produkcji 3. sezonu i nie należą do niego żadne prawa do serii, pomimo faktu, że w nazwie programu znajduje się jego nazwisko. O problematycznej relacji z „Chappelle’s Show” wspomniał także w trakcie występu w Saturday Night Live, natomiast na Instagramie opublikował przed kilkoma godzinami klip, w którym opowiada, jak potoczyła się sprawa z Netfliksem, który usunął serial z własnego katalogu na jego prośbę.

Netflix usuwa program „Chappelle’s Show”, by komik „poczuł się lepiej”

„Zadzwoniłem do nich i powiedziałem, że źle się z tym czuję. I wiecie, co zrobili? Zgodzili się zdjąć program z platformy tylko po to, bym poczuł się lepiej”. Oczywiście sprawa jest nieco bardziej zawiła, ponieważ to Chappelle opuścił serial, pomimo podpisanego kontraktu. Nigdy nie otrzymał za to zapłaty i sytuacja ta cały czas się utrzymuje. Z formalnego punktu widzenia nie dochodzi więc do złamania prawa, ale komik na każdym kroku przypomina, że nie otrzymuje żadnej zapłaty za krążący w ramówkach i po platformach VOD serial. Mimo wszystko pyta: „czy to jest w porządku?”. Dalsze emitowanie serialu porównuje do bycia paserem.

Netflix postanowił zachować się inaczej, niż inne usługi, ale nie stało się to tylko dlatego, że serwis chciał być w porządku wobec komika. Trudno bowiem uwierzyć w takie okoliczności wycofania serialu z platformy, skoro firmę od kilku lat wiąże z Chappellem bliska współpraca. Jego wcześniejsze występy trafiły do usługi jakiś czas temu, a nowe speciale regularnie pojawiają się na Netfliksie przynosząc serwisowi zainteresowanie i uwagę, bo nie można ich zobaczyć nigdzie indziej. W grę wchodzą miliony dolarów.

Dotychczasowa relacja i perspektywa przyszłej współpracy przeważyły

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku Jerry’ego Seinfelda, którego oryginalna seria „Comedians in Cars Getting Coffee” (w której wraz z innymi znanymi osobami jeździ po mieście i autem rozmawiając) została zakupiona przez Netflix od należącej do Sony platformy Crackle wraz z innymi starszymi występami przed publicznością. Seinfeld nagrywa też dla Netfliksa nowe wydarzenia i prawdę mówiąc jestem gotowy napisać, że gdyby znalazł się w podobnych okolicznościach, to reakcja platformy byłaby taka sama.

To bardzo ciekawy zwrot akcji i skuteczne zagranie PR-owe Netfliksa, który oczywiście zyska wizerunkowo. Jednocześnie pokazano też, że relacja platformy z twórcami może być na tyle silna, serwis zrezygnuje z jednego z najpopularniejszych komediowych programów w swoim katalogu, stawiając na przyszłość, czyli współpracę z daną osobą. Netflix odmówił jednak komentarza w tej sprawie amerykańskim mediom.

