Dzień Dziecka dla opornych czyli jak kupić mądre i inspirujące prezenty zamiast trzydziestej paczki klocków

Powyższe propozycje są skierowane oczywiście do nastolatków, dla młodszych dzieci świetną rzeczą na prezent są rysowane książki i atlasy autorstwa Aleksandry i Daniela Mizielińskich. Fantastycznie zaprojektowane, o dużych walorach edukacyjnych i porządnie wydane, powinny sprawić waszym najmłodszy sporo frajdy.

Sklejamy P-11c

Jednym z ostatnich prezentów, który chciałbym zasugerować, będą sklejane plastikowe modele samolotów, okrętów itd. W czasach mojej młodości to jedna z popularniejszych rozrywek, dziś trochę specjalistyczne hobby, a zupełnie nie słusznie. Budowanie i wykańczanie modeli rozwija na kilka sposobów, dziecko staje się nie tylko sprawniejsze manualnie i plastycznie, ale często rozwija się też merytorycznie. Z doświadczenia wiem, że zarażona tym hobby osoby w 99% przypadków zaczynają zagłębiać się w historię sklejanych modeli, a przy okazji poszerzać swoją wiedzę z zakresu czasów, z których dany obiekt pochodzi.

Wspierajmy zainteresowania

Na pewno znacie te opowieści wielu rodziców, jak to kupili dziecku gitarę, która ostatecznie wylądowała po dwukrotnym użyciu w piwnicy. Tak, dzieci miewają słomiany zapał, ale pomimo tego warto inwestować w rzeczy, do których się zapalają. To nieuniknione, że nie trafimy z większością prezentów tego typu. Ale co z tego?

Jeśli trafimy, choć z jednym pomysłem, który wpłynie w efekcie na jego życie, to już będzie ogromny sukces. „Pewnie i tak jej / mu przejdzie”, to nie jest dobra metoda, szczególnie że mamy dziś allegro, olx i inne kanały sprzedaży takich niechcianych rzeczy :) Córka dużo maluje, kupcie jej sztalugę (uwaga na gatunek drewna) i zestaw lepszych kredek czy ołówków, syn bawi się zdjęciami w smartfonie, może używana lustrzanka i Affinity Photo będzie dobrym pomysłem?

Droższe prezenty na lata

Temat drogich prezentów jest mocno kontrowersyjny. Jestem ich zdecydowanym przeciwnikiem, jeśli chodzi o zwykłe zabawki, natomiast uważam, że w przypadku rzeczy rozwijających zainteresowanie dziecka, czasami warto zapłacić więcej, a nawet dużo więcej. Najlepiej jednak, żeby dziecko odczuło, że dostaje coś bardzo wartościowego.

Są na to przynajmniej trzy podstawowe metody. Jeśli w waszej rodzinie jest zwyczaj, że prezentami obdarowują dzieci także dziadkowie, ciotki itd. umówcie się z nimi na jeden składkowy prezent, z karteczką z życzeniami od darczyńców i uświadomcie dziecko, że dostają coś bardzo specjalnego, kosztem drobniejszych „giftów”.

Drugą metodą, jest zepsucie niespodzianki i ujawnienie dziecku co chcemy kupić, z informacją, że będzie to prezent załatwiający jedną lub kilka następnych prezentowych okazji. Pisałem już, że większość dzieci i tak ma za dużo zabawek?

Trzecią metodą, moim zdaniem najbardziej wychowawczą, choć sprawdzającą się w przypadku prezentów które dziecko już wcześniej chciało, jest zakup wspólny. Jeśli wasze dziecko nie jest nauczone oszczędzać pieniędzy z kieszonkowego i prezentów, będzie ciężko przyjąć taką taktykę na najbliższego 1 czerwca, ale już na kolejnego, można rozważyć. Samo pokazanie na czym polega oszczędzanie, będzie wartością samą w sobie.

W jakiego typu rzeczy warto inwestować? Piórko do rysowania na tablecie (oczywiście trzeba takowy posiadać), interaktywne pomoce naukowe, takie jak ruchomy modelu układu słonecznego, czy globus pokazujący jak działają strefy czasowe, mikroskopy, do których można podpiąć smartfona (np. firmowane przez National Geographic) czy wreszcie sprawiające ogromną frajdę teleskopy. Niestety zdecydowanej większości urządzeń tego typu nie da się kupić tanio i dobrze. Jeśli kupicie mikroskop za kilkadziesiąt złotych, czy teleskop ciut drożej, to dojrzeć będziecie przez nie mogli tylko dno kosza do którego zaraz trafią.

Warto poznać swoje dziecko

Rzeczą, która może bardzo pomóc w celnym wyborze mądrych prezentów, jest… komunikacja. Rozmawiajcie z dziećmi, niech pokażą Wam co je kręci, podrzucajcie im darmowe filmiki edukacyjne i obserwujcie, co ich zainteresuje.. „AstroFaza”, atrakcyjne eksperymenty chemiczne, Pogromcy mitów, rodzinne oglądanie startów rakiet SpaceX… można się zdziwić, co potrafi zafascynować dziecko z pierwszych klas podstawówki.

Jeśli dzieciaki rozmawiają między sobą dziwnym slangiem, którego nie rozumiecie, przeprowadźcie „śledztwo”, na jakim punkcie są tacy zakręceni. Może przy okazji znajdziecie wytrych do czegoś, co warto wesprzeć fajnym prezentem. Jednym słowem, jeśli chcecie zwiększyć szanse na to, żeby prezent edukacyjny był idealnie trafiony, powinniście zainteresować się tematem znacznie wcześniej niż pod koniec maja. Jednak nawet jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, i tak lepiej spudłować, niż kupić kolejnego „zbieracza” kurzu, czy następne pół kilo nic niewnoszących klocków.

Trzeba też pamiętać, że kupno prezentu edukacyjnego wymaga waszego czasu także po zakupie. Zainteresowanie dzieci trzeba rozpalić i podtrzymać, wyjaśnić mechanizmy i pomóc tam, gdzie nie poradzą sobie same. Musicie wygospodarować pół soboty na „Małego chemika” a być może i pół nocy na posprzątanie po nim, gdy wasze dzieciaki pójdą już spać. Ale przecież o to chyba w tym wszystkim chodzi, żebyśmy przekazywali im wiedzą, ale też i uczyli się razem z nimi. Całkiem możliwe, że po tych wszystkich inwestycjach dziecko pójdzie i tak w innym kierunku, ale za jakiś czas będziecie razem wspominać, jak to fajnie wspólnie rozkuwało się tyranozaura.