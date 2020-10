Żaden inny serial nie będzie Was tak irytował. Eksperyment uważam jednak za udany

O tym oraz o wielu innych rzeczach z tymi związanych opowiada „Dystans społeczny” – nowa antologia Netfliksa, która w 8 odcinkach opowiada 8 różnych historii. Część z nich wydaje się wzięta żywcem z naszej rzeczywistości, ale pojawia się sporo nowych dla widzów wątków, a także perspektyw na to, czego musieliśmy doświadczyć i z czym przyszło nam się zmierzyć. Muszę przyznać, że potrafi to otworzyć oczy na kilka spraw, które wcześniej wydawały się dość odległe lub niemające dla nas znaczenia. To też ciekawa kronika wydarzeń sprzed kilku miesięcy i – choćby wolałbym tego nie pisać – może to być serial, który pozwoli inaczej nastawić się oraz przygotować na ewentualny powrót do takich realiów. Czy jest zabawny? Momentami, ale trudno nie oprzeć się wrażeniu, że jest tu sporo zmarnowanego potencjału. Pod względem technicznym i realizacyjnym to jednak ciekawy projekt.

Jak nakręcono „Dystans społeczny”?

„Dystans społeczny” realizowano przede wszystkim za pomocą kamer z laptopów i telefonów. Materiały zza kulis pokazują zestawy kilku iPhone’ów mających zastąpić profesjonalny sprzęt, a także pomieszczenia mieszkań i domów członków obsady, które zamieniły się w magazyny i plany filmowe.Nie jest to oczywiście pierwszy czy jedyny taki projekt, bo realizowane na dystans i zdalnie filmy oraz seriale powstały także w Polsce, ale chyba nikt inny nie zdecydował się na przedsięwzięcie o takiej skali.