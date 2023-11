Dysk Google na Androida doczekał się potrzebnych zmian. Wyglądają znajomo?

Dysk Google to jedno z tych narzędzi, które wielu z nas zawsze ma pod ręką. Jak to u Google — wystarczy jedno konto, by mieć dostęp do ogromnego pakietu aplikacji. Przestrzeń do przechowywania plików w chmurze po którą możemy sięgnąć z całego zestawu urządzeń brzmi wyjątkowo wygodnie i... trudno się z tematem nie zgodzić.

Android jednak od kilku lat ma problem z aplikacjami na tabletach. Nawet najpopularniejsze produkty nie są do nich dostosowane. Ale wraz ze wzrostem popularności składanych smartfonów — sytuacja powoli zaczyna się zmieniać. Twórcy oprogramowania zaczynają dostosowywać aplikacje do większych ekranów, na czym korzystają także tablety. Teraz przyszedł czas na Dysk Google!

Dysk Google na tabletach nareszcie będzie wygodniejszy. Twórcy optymalizują aplikację dla większych ekranów

Ostatnie zmiany w aplikacji Dysk Google na Androida w wersji do większych ekranów coraz bardziej przywodzą na myśl... desktopową wersję, którą użytkownicy znają ze swoich przeglądarek internetowych. Google postanowiło zrezygnować z dwukolumnowego designu który był tam przez lata i serwują pełnoekranowe doświadczenie, dokładnie to samo, które znamy z komputerów. Poza tym Google zaczyna też zmieniać nieco kolory w aplikacji, by paleta była zgodna z wytycznymi Material Design 3.

Zmiany wyglądu w aplikacji Dysk Google na Androida trafiają już do użytkowników. Ale jak ma to miejsce w przypadku produktów Google — ich wdrożenie u wszystkich może przeciągnąć się nawet przez kilka tygodni, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość.

Fajnie że Google zaczyna unifikować wygląd swoich produktów. Można mieć wątpliwości co do tego czy design który sprawdza się na komputerach sprawdzi się równie dobrze w przypadku dotykowych ekranów. Ale jedno jest pewne: fajnie, że Google nareszcie zaczyna myśleć o większych ekranach. Daje to także nadzieję na to, że za nimi podążą inni twórcy popularnych produktów.

Źródło