Zegarki i opaski przyszłości same się naprawią i... zawsze będą pasować

Naukowcy z National University of Singapore opracowali niezwykle intrygujące rozwiązanie, które może być w stanie zrewolucjonizować urządzenia ubieralne, robotykę oraz sektor inteligentnych dodatków do obecnych urządzeń. Dzięki BiLiSC łatwiejsze będzie uzyskanie takiego urządzenia, które nie będzie zajmowało wiele miejsca, będzie odporne na uszkodzenia, a w razie ich wystąpienia - może być w stanie nawet samodzielnie się "naprawić". Wszystko dlatego, że BiLiSC to materiał o zdumiewających właściwościach elektromechanicznych, który można rozciągnąć o dwadzieścia dwa razy względem jego pierwotnej długości przy minimalnej utracie przewodzenia.

Niezależnie od tego, czy myślimy o urządzeniach o zastosowaniach związanych z medycyną, mikrorobotach, czy o sprzętach ubieralnych - przełom jest naprawdę istotny. Naukowcy odpowiedzialni za projekt zwracają uwagę na to, że opracowano tę technologię głównie po to, aby dostarczyć solidne i niezawodne obwody elektroniczne przeznaczone do urządzeń, które dzisiaj nazywamy "ubieralnymi", do robotów, czy też o całej gamie inteligentnych sprzętów nowej generacji.

Sam BiLiSC składa się z dwóch warstw. Pierwsza to ciekły metal, zapewniający wysoką przewodność przy dużym obciążeniu. To zapewnia mniejsze straty energii i co za tym idzie - wyższe prędkości transmisji, co ma zastosowanie w np. sprzęcie sportowym do monitorowania parametrów fizycznych użytkownika. Druga warstwa to materiał kompozytowy, zawierający mikrocząsteczki ciekłego metalu, który potrafi samoregenerować się po uszkodzeniach. Gdy dojdzie do pęknięcia, ciekły metal wypływający z mikrocząsteczek naprawia szczelinę, zachowując przewodność. Urządzenia wykonane z BiLiSC mogą być nie tylko elastyczne, ale także odporne na uszkodzenia.

Naukowcy pracują już nad... drugą wersją BiLiSC!

Badacze z National University of Singapore udowodnili już w trakcie badań, że BiLiSC może być używany do produkcji różnych komponentów do takich urządzeń jak ciśnieniomierze, czy anteny do komunikacji bezprzewodowej. W eksperymentach laboratoryjnych, ramię robota wykorzystujące BiLiSC miało szybsze czasy reakcji, a elastyczność samego materiału nie zakłócała procesu transmisji danych.

Jednak to dopiero początek. Badacze pracują nad udoskonaleniem BiLiSC i próbują stworzyć jego wersję o niższych kosztach produkcji i którą będzie można aplikować w znacznie bardziej precyzyjny sposób. Zastosowanie BiLiSC w klasach urządzeń, które znamy może oznaczać, że będą one nie tylko bardziej niezawodne i wszechstronne, ale również nieco tańsze i bardziej dostępne. A wszystko to odbędzie się nie tylko przy zachowaniu ich użyteczności, ale nawet zwiększeniu ich precyzji, czy dokładności w pomiarach.