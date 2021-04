Od premiery PlayStation 5 minęło już kilka miesięcy, można więc oczekiwać kilku dużych nowości w oprogramowaniu konsoli. I wygląda na to, że takie dostaniemy. Sony podzieliło się nowymi funkcjami, które trafią do aktualizacji firmware urządzenia.

Gry z PlayStation 5 wreszcie na zewnętrznym dysku

Dotychczas na zewnętrznych dyskach mogliśmy przechowywać gry wyłącznie z PlayStation 4, tytuły z PS5 wymagały instalacji na wewnętrznym SSD konsoli. Sony teoretycznie udostępni możliwość ich przechowywania na dysku zewnętrznym, ale nie będzie można w ten sposób grać. Chodzi raczej o brak konieczności ponownego pobierania gry z PS Store, co na pewno docenią osoby ze słabszymi łączami internetowymi. Nie jest to idealne rozwiązanie, ale jak rozumiem, jakkolwiek szybkie nie byłyby zewnętrzne dyski podłączane do sprzętu, nie dadzą tej samej prędkości co wewnętrzny magazyn SSD.

Po zainstalowaniu nowej aktualizacji będzie też można używać opcji Share Play z poziomu Imprezy – chodzi również o udostępnienie możliwości grania osobie, która gry nie posiada. System podpowie też, do których gier można aktualnie dołączyć. Drobiazg, ale moim zdaniem przydatny.

Usprawnień ma się również doczekać nawigowanie po bibliotece gier oraz regulacja czatu w grach. Będziemy ponadto mogli zapisywać gry do listy życzeń oraz łatwo zmieniać status online. Do sieciowych gier dołączymy również z poziomu aplikacji mobilnej, tam też podobno będziemy mogli zarządzać danymi na dysku konsoli.

Aktualizacja wprowadzająca powyższe nowości pojawi się w sieci już za moment, dokładnie 14 kwietnia.

