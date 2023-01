Dron namierzył, HIMARS uderzył, duży oddział Rosjan zniszczony

Film zamieszczony poniżej jest pocięty i mocno przyśpieszony, ale dzięki temu w szybkim tempie możecie zobaczyć jak wygląda taka precyzyjna operacja. Widać też, że wojna mimo swojej dynamiki zmusza do cierpliwości. Tą muszą wykazać się operatorzy dronów, pomagający artylerzystom. Nagrodą są takie sukcesy.

Na filmie widać też nierozsądne działanie rosyjskiego dowódcy, który po długim przemarszu w strefie walk wrzucił cały oddział do pojedynczego budynku. Przy dronach, Krabach, HIMARS-ach to jak widać na filmie, nie najlepszy pomysł.

Czym jest HIMARS (za wikipedią)

HIMARS to system artylerii rakietowej wysokiej mobilności. Jest to wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet zamontowana na podwoziu opancerzonej ciężarówki Oshkosh M1140. Załoga składa się z 3 żołnierzy. Ukraińskie wyrzutnie otrzymały amunicję kierowaną GMLRS o zasięgu do około 70 km. Być może niedługo trafią tam też znacznie mocniejsze, a przede wszystkim posiadające większy zasięg pociski ATACMS.