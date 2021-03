Donald Trump tworzy własną platformę społecznościową. Start już niebawem

Własna platforma społecznościowa Donalda Trumpa to miejsce, w którym nikt go nie zablokuje

Informacje na temat nowej, autorskiej, platformy społecznościowej zostały upublicznione przez doradcę Trumpa — Jasona Millera. W rozmowie z Fox News powiedział, że projekt jest już prawie gotowy i powinna wystartować za jakieś dwa-trzy miesiące.

Myślę, że to będzie najbardziej porządane z mediów społecznościowych, całkowicie zmieniające grę. Wszyscy będą czekać i oglądać, nad czym dokładnie pracuje prezydent Trump

Na tę chwilę Miller nie wdaje się jeszcze w szczegóły, ale według doradcy prezydenta — zgłosiło się do niego „wiele firm”, ale nie wiadomo czy ostatecznie pracuje nad tym ktoś z zewnątrz czy wewnętrzna ekipa. Wiemy natomiast, że nowa platforma społecznościowa „będzie duża” — i już teraz przewiduje on obecność tam dziesiątek milionów użytkowników. Szczerze mówiąc – będę bardzo zdziwiony, jeżeli w dłuższej perspektywie okaże się czymś więcej, niż tylko ciekawostką. Skoro afery (także te z polityką w tle) nie odciągnęły bezpośrednio nimi dotkniętych ludzi od Facebooka, to nie wydaje mi się, by nowej platformie się to udało. Ale kto wie, może postać Trumpa wystarczy, by utrzymać ich tam na dłużej?

