Trump nie wróci już na Twittera. Nigdy

Jakiś czas temu opisywaliśmy wam, jak największe portale i komunikatory zareagowały na fakt, iż Donald Trump aktywnie przyczynił się do szturmu na Kapitol. Blokada odcięła byłego już prezydenta od dotychczasowych, ulubionych przez niego mediów społecznościowych. Wiele osób narzekało, że ban przyszedł nie tylko za późno, ale i jego skutki mogą być bardzo nietrwałe, kiedy platformy zdejmą go po inauguracji Joe Bidena. Cóż, teraz już wiemy, że przynajmniej jedna z nich wcale nie ma zamiaru tego robić.

Wydawać by się mogło, że po inauguracji kolejnego prezydenta, ban dla Trumpa zostanie zniesiony. Jednak dni mijały, a konto nie wracało „do żywych”. W niedawnym wywiadzie dla Squawk Box, CFO Twittera ujawnił, że taka sytuacja pozostanie już na zawsze i Trump nie będzie mógł już z Twittera korzystać.

"The way our policies work, when you're removed from the platform, you're removed from the platform whether you're a commentator, you're a CFO or you are a former or current public official," says $TWTR CFO @nedsegal on if President Trump's account could be restored. pic.twitter.com/ZZxascb9Rz

— Squawk Box (@SquawkCNBC) February 10, 2021