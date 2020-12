Nadchodzi nowy Dom z papieru! Takiej wersji hitu Netfliksa nikt nie przewidział

Wszyscy na pewno zadawali sobie pytanie, co stanie się z bohaterami i samą marką po tym, jak na platformę trafi ostatni 5. sezon. Czy losy niektórych postaci będą kontynuowane w spin offie/spin offach albo powstaną animowane filmy lub seriale, co przecież Netflix planuje w związku z wieloma innymi franczyzami, do których prawa przejął? Na tę chwilę nie znamy żadnych konkretnych zamiarów wobec głównej produkcji, ale wieści z ostatnich godzin powinny wynagrodzić cierpliwość wielu fanów.

Netflix ogłosił, że powstanie koreańska adaptacja „Domu z papieru”, a jej akcja będzie rozgrywać się na Półwyspie Koreańskim. Za kamerą stanie Kim Hing-sun, który ma w swoim dorobku takie produkcje jak „The Guest”, „Voice” i „Black”. Pracował także nad wieloma kryminałami fantastycznymi. Scenariusz napisze Ryu Yong-jae ze swoim zespołem – do tej pory stworzyli oni między innymi: „Hologramową miłość” („My Holo Love”) oraz serial tvN pt. „Pamiętnik psychopaty” („Psychopath Diary”).