Dock, Launchpad i pasek menu – macOS na sterydach cz. 1

W systemie z Cupertino jest kilka miejsc, które mają nam pomóc zarządzać jego elementami, aplikacjami czy plikami wspomagając bazowego Findera. Są to Dock, przestrzeń dla aplikacji w pasku menu, Launchpad, Mission Control oraz Spaces. Mamy też do dyspozycji Spotlight oraz narzędzia z preferencji Klawiatury, takie jak skróty, usługi czy automatyczne zastępowanie tekstów. Z racji tego, że większość z nich jest mniej lub bardziej ograniczona, jeśli chcemy przeprowadzić bardziej zaawansowaną reformę systemu naszego systemu pracy, trzeba będzie zaopatrzyć się w dodatkowe narzędzia od zewnętrznych deweloperów. Ale zacząć musimy od podstaw.

Jak poprawić docka w macOS

Najbardziej podstawowym elementem, z którym spotyka się użytkownik macOS, jest Dock. Jego podstawowym zadaniem jest trzymanie skrótów do najpopularniejszych aplikacji, pokazywanie uruchomionych programów oraz postępu niektórych procesów zachodzących w danej aplikacji. Możemy w nim umieścić także skróty do folderów i dokumentów, a także moduł z ostatnio używanymi aplikacjami. Jego głównym problemem jest to, że przy rozbudowanej bazie programów szybko traci czytelność.

Pierwszą rzeczą, którą od lat robię na nowym komputerze, to odpowiednie pogrupowanie aplikacji oraz dodanie pomiędzy nimi pustych przestrzeni. Co ciekawe, nie potrzeba do tego żadnego zewnętrznego dodatku. Funkcjonalność jest zaszyta w systemie, niestety Apple nie dało „cywilizowanej” drogi, aby je dodawać. Dlatego musimy posiłkować się Terminalem. Aby go uruchomić wystarczy wpisać jego nazwę w Spotlight lub w Finderze wybrać Idź > Narzędzia i w otwartym oknie odnaleźć aplikację. Następnie musimy wpisać:

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{"tile-type"="spacer-tile";}'; killall Dock

Każde wykonanie tego polecenia doda jedną przerwę, którą możemy przesuwać w ten sam sposób jak ikony aplikacji. W efekcie otrzymamy docka wyglądającego podobnie jak u mnie: