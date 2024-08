Sekretne życie plików cookies. Sprawdź, co naprawdę robią!

Do czego tak właściwie służą pliki cookies i jak się z nimi obchodzić?

Często spotykamy się z okienkami informującymi nas o używaniu cookies na stronach internetowych, a mimo to wiele osób nadal nie do końca rozumie, czym one właściwie są i do czego służą. Spieszymy z wyjaśnieniami!

Czym są pliki cookies?

Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają niewielką ilość danych, które mogą być odczytane przez serwer, z którego pochodzą. Cookies są zaprojektowane tak, aby umożliwić stronom internetowym rozpoznanie użytkownika podczas kolejnych wizyt, co pozwala na lepsze dopasowanie treści i usług do jego potrzeb.

Źródło: Depositphotos

Cookies mogą przechowywać różne informacje, takie jak:

Identyfikator sesji – unikalny identyfikator, który pozwala na śledzenie sesji użytkownika.

– unikalny identyfikator, który pozwala na śledzenie sesji użytkownika. Preferencje użytkownika – ustawienia, takie jak język strony, preferowany motyw kolorystyczny czy rozmiar czcionki.

– ustawienia, takie jak język strony, preferowany motyw kolorystyczny czy rozmiar czcionki. Dane logowania – informacje umożliwiające automatyczne logowanie na stronę.

– informacje umożliwiające automatyczne logowanie na stronę. Informacje o aktywności – dane dotyczące interakcji użytkownika ze stroną, np. produkty dodane do koszyka w sklepie internetowym.

Rodzaje plików cookies

Pliki cookies można podzielić na kilka kategorii w zależności od ich funkcji i czasu przechowywania.

Ze względu na czas przechowywania:

Sesyjne (session cookies) – przechowywane tymczasowo na urządzeniu użytkownika i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą głównie do śledzenia aktywności podczas jednej sesji na stronie.

– przechowywane tymczasowo na urządzeniu użytkownika i usuwane po zamknięciu przeglądarki. Służą głównie do śledzenia aktywności podczas jednej sesji na stronie. Stałe (persistent cookies) – przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, nawet po zamknięciu przeglądarki. Służą do zapamiętywania preferencji i ustawień użytkownika na dłuższy okres.

Ze względu na funkcję:

Niezbędne (necessary cookies) – są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Bez nich niektóre funkcje, takie jak koszyki zakupowe czy logowanie, nie działałyby poprawnie.

– są kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Bez nich niektóre funkcje, takie jak koszyki zakupowe czy logowanie, nie działałyby poprawnie. Funkcjonalne (functional cookies) – pozwalają stronom na zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkownika, np. języka strony lub regionu.

– pozwalają stronom na zapamiętywanie wyborów dokonanych przez użytkownika, np. języka strony lub regionu. Analityczne (analytical cookies) – zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony, co pozwala na poprawę jej funkcjonalności i treści. Dzięki nim właściciele stron mogą monitorować ruch i analizować zachowania użytkowników.

– zbierają informacje o sposobie korzystania ze strony, co pozwala na poprawę jej funkcjonalności i treści. Dzięki nim właściciele stron mogą monitorować ruch i analizować zachowania użytkowników. Reklamowe (advertising cookies) – służą do wyświetlania spersonalizowanych reklam na podstawie aktywności użytkownika w internecie. Mogą być wykorzystywane do śledzenia użytkownika na różnych stronach i tworzenia tzw. profili użytkownika.

Do czego służą pliki cookies?

Jednym z głównych celów używania cookies jest personalizacja treści. Dzięki cookies strony internetowe mogą „zapamiętać” preferencje użytkownika i dostosować do nich wyświetlane treści. Przykładowo, jeśli odwiedzasz stronę internetową często i zmieniasz ustawienia języka na polski, pliki cookies mogą zapamiętać ten wybór i automatycznie ustawić język polski przy kolejnej wizycie.

Ułatwienie nawigacji i korzystania ze strony

Cookies są również używane do przechowywania informacji o sesjach użytkowników, co ułatwia nawigację i korzystanie ze strony. Przykładowo, dzięki cookies koszyk zakupowy w sklepie internetowym będzie przechowywał dodane produkty nawet po przejściu na inne strony serwisu.

Monitorowanie aktywności użytkownika

Analityczne cookies pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, jak użytkownicy korzystają z ich serwisów. Dzięki temu mogą oni analizować ruch na stronie, identyfikować popularne sekcje i optymalizować jej zawartość. Informacje te są niezwykle cenne dla poprawy jakości usług i zwiększenia zadowolenia użytkowników.

Wyświetlanie spersonalizowanych reklam

Cookies reklamowe są wykorzystywane do śledzenia aktywności użytkowników w sieci i wyświetlania spersonalizowanych reklam. Dzięki nim reklamy są bardziej dopasowane do zainteresowań użytkowników, co zwiększa szanse na ich skuteczność. Jednak ten typ cookies bywa również kontrowersyjny, gdyż może być postrzegany jako naruszenie prywatności.

Jak zarządzać plikami cookies?

Świadomość tego, jak działają cookies i jakie informacje są za ich pomocą zbierane, jest kluczowa dla ochrony prywatności w sieci. Użytkownicy mają możliwość zarządzania plikami cookies, dostosowując ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub korzystając z dodatkowych narzędzi.

Ustawienia przeglądarki

Większość przeglądarek internetowych pozwala na zarządzanie plikami cookies w ustawieniach prywatności. Użytkownicy mogą:

Blokować wszystkie pliki cookies – uniemożliwia to przechowywanie jakichkolwiek cookies na urządzeniu, co jednak może wpłynąć na funkcjonowanie niektórych stron.

– uniemożliwia to przechowywanie jakichkolwiek cookies na urządzeniu, co jednak może wpłynąć na funkcjonowanie niektórych stron. Blokować cookies stron trzecich – ogranicza to możliwość śledzenia użytkownika przez zewnętrzne firmy reklamowe, nie wpływając na funkcjonalność strony.

– ogranicza to możliwość śledzenia użytkownika przez zewnętrzne firmy reklamowe, nie wpływając na funkcjonalność strony. Usuwać cookies po zakończeniu sesji – automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki zapewnia większą prywatność.

– automatyczne usuwanie cookies po zamknięciu przeglądarki zapewnia większą prywatność. Ręcznie zarządzać cookies – pozwala na usuwanie wybranych plików cookies lub ustawienie indywidualnych preferencji dla każdej strony.

Korzystanie z narzędzi ochrony prywatności

Wiele rozszerzeń przeglądarek i programów antywirusowych oferuje dodatkowe funkcje związane z zarządzaniem cookies. Takie narzędzia pozwalają na:

Automatyczne blokowanie cookies stron trzecich.

Anonimizację śledzenia przez cookies.

Ustawianie reguł blokowania na podstawie kategorii cookies, np. blokowanie cookies reklamowych.

Coraz więcej przeglądarek oferuje też opcje takie jak „don't track” (nie śledź mnie), które informują strony internetowe o tym, że użytkownik nie chce być śledzony. Choć nie wszystkie strony respektują tę funkcję, stanowi ona dodatkową warstwę ochrony prywatności.

Źródło: Depositphotos

Regulacje prawne

Aby chronić prywatność użytkowników, wprowadzono różne regulacje prawne dotyczące używania cookies. W Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które nakłada obowiązek uzyskiwania zgody użytkownika na korzystanie z cookies. Strony internetowe muszą informować użytkowników o celu używania cookies i umożliwiać im zarządzanie swoimi preferencjami.

Pliki cookies odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu współczesnego internetu, umożliwiając personalizację treści, ułatwiając nawigację i poprawiając doświadczenie użytkownika. Jednak ich wpływ na prywatność budzi kontrowersje i prowadzi do wprowadzania coraz to nowych regulacji prawnych oraz technologicznych alternatyw. Zarządzanie cookies, świadomość ich funkcji i konsekwencji ich używania to kluczowe elementy dbania o swoją prywatność w sieci. Dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki i korzystaniu z narzędzi ochrony prywatności możesz czerpać korzyści z używania cookies, jednocześnie minimalizując ryzyko naruszenia prywatności.