Czy smartwatch ma sens?

Smartwatche to jeden z nielicznych elektronicznych gadżetów, który w zasadzie od pojawienia się na rynku zmusza wręcz do zadania sobie tego pytania. No bo myśleliście kiedyś o tym czy potrzebujecie komputera czy smartfona? Odpowiedź jest naturalna i brzmi oczywiście „tak”. Z inteligentnymi zegarkami (jakkolwiek głupio brzmi ta nazwa) jest zupełnie inaczej, bo same w sobie nie są tak naprawdę do niczego potrzebne. Ale kiedy stanowią udane rozwinięcie ekosystemu, czy nawet samego smartfona, stają się dodatkiem, do którego bardzo łatwo się przyzwyczaić. O ile oczywiście to udane urządzenie i dacie mu szansę.

Smartwatchy używałem kilku. Najpierw LG G Watch R, później jednego z Samsungów (Gear S2 dokładnie), były też różne testówki – ale w zasadzie żadne z tych urządzeń nie zagościło na moim nadgarstku na stałe. Wspomniane dwa zegarki leżą w szufladzie i zbierają kurz, Gear S2 prawdopodobnie powędruje na nadgarstek mojego syna, o ile oczywiście będzie chciał go nosić. Może to mój brak zrozumienia do funkcji oferowanych przez te urządzenia, a może brak chęci do rozszerzenia swojego smartfona o dodatkowy ekran na zegarku, ale gdyby ktoś wtedy zapytał mnie „czy smartwatch jest potrzebny?” odpowiedziałbym, że nie. To po prostu kolejny gadżet.

Dopiero Apple Watch zmienił moje postrzeganie smartwatcha

W recenzji bardzo udanego zegarka Oppo Watch wspomniałem, że dobry smartwatch to taki, który nosi się na nadgarstku i nie trzeba sobie tego w żaden sposób tłumaczyć. Myślę, że Apple udało się zrobić to, czego nie udało się pozostałym producentom – ich zegarek jest po prostu elementem ekosystemu, który świetnie się w niego wpasowuje i stanowi jedną z jego składowych. Nie zamierzam tu w żaden sposób zachwalać tego urządzenia, bo absolutnie nie jest idealne. Jednocześnie muszę się do czegoś przyznać – bo blisko roku z Apple Watch na nadgarstku, wszystkie klasyczne zegarki poszły w odstawkę, a dla mnie ten sprzęt stał się tak samo potrzebny jak smartfon – choć przecież mogę zrobić na nim o wiele mniej i wersja WiFi jest od smartfona bardzo zależna.