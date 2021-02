Dlaczego długie wsparcie telefonu jest dziś ważniejsze niż kiedyś?

Jeżeli więc na rynku smartfonów nie zdarzy się jakieś trzęsienie ziemi, dojdziemy do sytuacji, w której nasz telefon będzie wystarczający pod względem wydajnościowym i tylko od tego, czy producent uzupełni jego oprogramowanie do najnowszej wersji będzie zależało, czy będzie on w pełni funkcjonalny w porównaniu do najnowszych wersji. Oczywiście, takie zagrywki są producentom nie na rękę, ponieważ ci bardzo chętnie reklamowali by nowe telefony funkcjami, których starsze modele nie posiadają, a mając pełną kontrolę nad aktualizacjami mogą arbitralnie uznać, że nie dadzą jakiejś nowej funkcji do starszego urządzenia i konsument nie będzie mógł nic z tym zrobić. Dlatego moim zdaniem jesteśmy na etapie, w którym potrzebujemy jakiegoś rodzaju zabezpieczenia. Zapewnienia firm o trzech aktualizacjach Androida to oczywiście krok w dobrą stronę, ale myślę, że przeforsowanie 4 albo 5 lat jest jak najbardziej możliwe. Oprócz tego, do poprawy jest także terminowość samych aktualizacji. W tym momencie część urządzeń chociażby z listy Samsunga dostanie Androida 11 wtedy, gdy na rynku od dawna będzie już 12.

Długie wsparcie – teraz albo nigdy

Jako, że już teraz zmiana oprogramowania pozwala bardzo mocno polepszyć takie elementy jak zarządzanie temperaturą, wydajność, jakość zdjęć czy długość życia na baterii, jeżeli dziś nie zadbamy o to, by wymusić na producentach długoletnie wsparcie, niedługo możemy znaleźć się w rzeczywistości, w której wszystkie nowe, fajne funkcje kolejnego flagowca spokojnie mogły znaleźć się w naszym obecnym telefonie, ale ich tam nie ma, ponieważ nie opłacałoby się to producentowi. Niestety, dużo osób nie widzi krótkiego (bądź zerowego) wsparcia wypuszczonych na rynek urządzeń jako ruchu antykonsumenckiego, więc wciąż mamy sytuacje takie jak OnePlus N10. Czy jest na to rozwiązanie? I owszem. Instytucje takie jak Unia Europejska są wyraźnie zmęczone tym, że producenci starają się zarobić jak najwięcej na działaniach przeciw konsumentom, dlatego wprowadza się szereg ustaw, jak chociażby prawo do naprawy, które regulują niektóre kwestie.

Jestem zdania, że obowiązek terminowego, 5 letniego wsparcia, nie tylko mógłby, ale wręcz powinien być elementem takiego rozporządzenia.