Dlaczego właściwie korzystacie z Facebooka?

No dobra, to po co Wam te Facebooki?

Facebook rok za rokiem zalicza kolejne wpadki. Non-stop coś mu wycieka (nie dalej niż w czwartek pisałem o KOLEJNYM zbieraniu danych przez aplikacje firm trzecich użytkowników serwisu bez ich zgody), non-stop komuś coś nie pasuje. Słyszę narzekania że a to cenzura zła, a to bałagan w grupach, a to aplikacja fatalna. Każda: ta do obsługi stron fanowskich, ta do obsługi serwisu, ta do obsługi będącego jego częścią komunikatora (swoją drogą to ciekawe, że od jakiegoś czasu znowu Messengera bez Facebooka nie założymy). Może to moja bańka, może przedawkowałem internet, ale naprawdę nie słyszę, nie widzę, nie czytam peanów na cześć Facebooka. Ciągle tylko niezadowolenie — że bałagan w grupach, że gówno content, że strata czasu, że Messenger to podsłuchiwana przez adminów porażka z fatalną apką. Kolejne opcje wywołują jeszcze większe niezadowolenie: po co komu Relacje, po co komu te grafiki, nowy design to kompletna porażka (…) — i mógłbym tak wymieniać naprawdę długą listę. A jednocześnie kiedy pytam rozmówców po co w sumie z tego korzystają, skoro wywołuje to w nich aż tyle frustracji, odpowiedź jest zawsze równie głupia: bo znajomi.