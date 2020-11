4K i kapitalna stabilizacja w kieszonkowym urządzeniu. DJI Pocket 2 to zaskakująca kamera

Jeśli chodzi o zdjęcia, można skorzystać z trybu 16 Mpix lub 64 Mpix robiąc fotki w formacie 4:3 lub 16:9 – tu dodatkowo mamy możliwość wykorzystania z 8-krotnego zooma. Kamera potrafi również zrobić zdjęcia w popularnym na smartfonach trybie panoramy.

Trudno oczekiwać po tak małej kamerze efektów, jakie da się osiągnąć pełnoklatkowym aparatem z dużym szkłem, ale jak na takie małe urządzenie rezultaty są bardzo dobre – zarówno jeśli chodzi o wideo, jak i zdjęcia. Dobre odwzorowanie kolorów, brak problemów ze złapaniem ostrości to główne atuty DJI Pocket 2 jeśli chodzi o samą jakość rejestrowanych materiałów, ale sprzęt rozwija skrzydła kiedy w grę wchodzi stabilizacja.

Nie ma na rynku smartfona, który stabilizowałby tak dobrze. Efekty są doskonałe, niezależnie od tego czy Wasze ruchy będą płynne, czy uruchomicie nagrywanie idąc lub biegnąc. Sprzęt nigdy nie pozwala na drgania i naprawdę nie wiem co trzeba byłoby z nim robić żeby gimbal zaprotestował i przestał trzymać kamerę w ryzach. Jeszcze raz wspomnę o rozmiarze urządzenia – ewidentnie widać, że DJI doskonale opanowało sztukę stabilizowania ujęć, co też doskonale czuć w małych dronach producenta. Momentami było mi aż głupio, bo sam kręcę czasem aparatem na gimbalu i automat DJI Pocket 2 robił to zwyczajnie lepiej niż ja prężąc się i wyginając by nakręcić jak najlepiej wystabilizowane ujęcie. Jeden z moich znajomych kupił jakiś czas temu pierwszą odsłonę DJI Pocket i kiedy go zapytałem czego używa, ciężko mi było uwierzyć, że taka mała kamera potrafi tak dobrze wystabilizować ujęcia – szczególnie w rękach osoby, która nie ma z wideo doświadczenia. Po zabawie drugą generacją zrozumiałem, że jednak się da i nawet nie trzeba się starać.

To zaskakujące, że tak dobrą stabilizację i tyle możliwości udało się zapakować w tak małe i poręczne urządzenie. Sam od dawna korzystam z DJI Osmo Zenmuse X3 i choć sprzęt wciąż dobrze się trzyma, to w zasadzie wszystko co mogę nim zrobić, dało się zrobić również na DJI Pocket 2 – a chyba nie muszę nikomu mówić o ile mniejsze i poręczniejsze jest to urządzenie. Największym zaskoczeniem jest jego kieszonkowy charakter – na pierwszy rzut oka wydaje się niepozorną zabawką, która „coś tam kręci i coś tam stabilizuje”. Po chwili pokazuje jednak możliwości i pazur, szczególnie jeśli patrzeć na płynność ujęć i generalnie uniwersalność jej zastosowania. Myślę, że poza płynnymi najazdami, wiele osób będzie z DJI Pocket 2 korzystać nie tylko w ruchu, ale również na statywie, gdzie dzięki śledzeniu można na przykład nagrać statycznego vloga, a kamera poradzi sobie z uchwyceniem bohatera materiału.