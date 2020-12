DJI OM 4 pozwoli nagrać stabilne ujęcia nawet smartfonem, który nie ma własnej stabilizacji

Komfort korzystania z DJI OM 4 stoi na bardzo wysokim poziomie. Gimbal nie jest za ciężki nawet kiedy trzymana się go w dłoniach dość długo, nie nadweręża ciała i nie wymaga korzystania z dwóch dłoni. Jednocześnie wyważono go na tyle dobrze, że nie trzeba walczyć z grawitacją. Nie trzeba też walczyć z silnikami poszczególnych ramion, co niestety dzieje się czasem w niektórych gimbalach. Oczywiście zdarzają się sporadyczne sytuacje kiedy sprzęt zrobi coś innego niż planowaliśmy, ale da się to wyczuć – bo gimbala, tak jak każdego innego sprzętu, trzeba się po go prostu nauczyć.

A nauka i korzystanie z DJI OM 4 to czysta przyjemność. W rozsądnej cenie niecałych 700 złotych dostajemy świetnie wykonane, bardzo dobrze działające i przede wszystkim spełniające pokładane w nim nadzieje urządzenie, które uratuje stabilność wszystkich ujęć kręconych smartfonem. Niezależnie od tego jak stabilne macie dłonie i jak płynne ruchy opracowaliście podczas nagrywania materiałów wideo bez użycia dodatkowych sprzętów, to i tak DJI OM 4 zarekestruje te same kadry lepiej i stabilniej. Kolejne solidne, świetnie działające urządzenie stabilizujące w ofercie producenta.

Tekst powstał przy współpracy z DJI.