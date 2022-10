Marvel się ociąga, konkurencja korzysta. Diuna: część druga trafi do kin wcześniej

Nie możecie się doczekać kontynuacji filmowej Diuny? Mam dla Was dobre wieści - wygląda na to, że film trafi do kin nieco wcześniej niż zapowiadano.

Diuna od Denisa Villenevuego to przepiękne widowisko, które przyciągnęło do ekranów — zarówno kinowych, jak i tych w domach, tysiące widzów na całym świecie. Fani książki byli średnio zadowoleni z momentu, w którym przerwana została akcja filmu — i wcale im się nie dziwię. Zgadzam się z tym, że najciekawsze z wydarzeń które znamy z pierwszej części powieści Franka Herberta dopiero nadejdą — dlatego też niezwykle cieszą wieści że Diuna: część druga trafi do kin (i, co ważne - tylko tam, nie będzie jednoczesnej premiery na HBO Max) szybciej niż pierwotnie planowano. A wszystko to dzięki okienku, które zaserwował Disney przenosząc start Blade'a.

Diuna: część druga trafi do kin dwa tygodnie wcześniej niż planowano

Jak informuje redakcja IGN, producenci drugiej części Diuny wykorzystają to, że zwolniło się miejsce na dużą premierę jesienią 2023 roku. I zamiast poanowanego startu filmu 17 listopada, najnowsza produkcja Denisa Villenevuego zawita do sal kinowych dwa tygodnie wcześniej — 3 listopada. Niby niewiele, bo czymże są dwa tygodnie wobec czekania ponad dwa lata... ale z drugiej strony: na tę chwilę otrzymujemy także komunikat, że prace nad filmem idą zgodnie z planem. I w przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych produkcji — tutaj nie musimy obawiać się przesunięcia premiery w drugą stronę.