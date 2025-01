Luty 2025 w Disney+. Jest na co czekać!

Disney+ rozpieszcza widzów w lutym! Platforma streamingowa przygotowała mocne propozycje dla fanów dramatów, animacji i komedii. W tym miesiącu zadebiutuje emocjonujący serial "Tysiąc ciosów" twórcy "Peaky Blinders", powróci również słynna rodzina Kardashian-Jenner w szóstym sezonie "The Kardashians". Młodsi widzowie będą mogli śledzić losy bohaterów nowej produkcji Pixara "Niepokonani", a miłośnicy kryminałów – kolejne odcinki "Will Trent". Oto najciekawsze propozycje!

"Tysiąc ciosów" – boks, gangi i walka o przetrwanie

Premiera: 21 lutego (wszystkie odcinki) Jeśli podobał ci się styl "Peaky Blinders", ten serial może być strzałem w dziesiątkę — serial przygotowali dokładnie ci sami twórcy. "Tysiąc ciosów" przenosi nas do Londynu lat 80. XIX wieku, gdzie Ezechiasz Moscow i Alec Munroe, dwaj przyjaciele z Jamajki, zostają wciągnięci w brutalny świat nielegalnych walk bokserskich. W tle rozgrywa się walka o władzę między gangami, a na drodze bohaterów staje Cukier Goodson – bezwzględny władca ringu.

"The Kardashians" – sezon 6

Premiera: 6 lutego (nowy odcinek co tydzień) Klan Kardashian-Jenner nie przestaje szokować i fascynować. W szóstej odsłonie serialu reality zobaczymy, jak Kim, Kourtney, Khloé, Kendall, Kylie i Kris radzą sobie z nowymi wyzwaniami. Zwiastuny sugerują, że nie zabraknie dramatów rodzinnych, ekskluzywnych wydarzeń i kulis świata biznesu. Oczywiście w nieco "zaaranżowanej" formie, ale jednak.

"Niepokonani" – nowa animacja Pixara

Premiera: 19 lutego (2 odcinki w dniu premiery) Nowa seria Pixar Animation Studios to pełna humoru opowieść o ośmiorgu bohaterów, którzy przygotowują się do wielkiego finału rozgrywek softballowych. Każdy odcinek ukazuje wydarzenia z innej perspektywy – młodych graczy, ich nadopiekuńczych rodziców, a nawet zakochanego sędziego.

"Misja: Podstawówka" – sezon 4

Premiera: 26 lutego (8 odcinków) Komediowa produkcja o nauczycielach z publicznej szkoły w Filadelfii wraca z nowymi odcinkami. Dokucza im niedofinansowanie oraz absurdy biurokratyczne, ale ich pasja do nauczania nie zna granic. Serial będzie doskonałą propozycją dla fanów produkcji w stylu "The Office".

"Will Trent" – sezon 3

Premiera: 12 lutego (nowy odcinek co tydzień) Kryminał na podstawie bestsellerowej serii Karin Slaughter. Will Trent, agent specjalny z Biura Śledczego Georgii, mimo trudnego dzieciństwa w systemie opieki zastępczej, osiągnął najwyższą skuteczność w rozwiązywaniu spraw. Serial zachwyca wciągającymi zagadkami i wyrazistą postać głównego bohatera.

Co jeszcze warto obejrzeć na Disney+ w lutym?

"Młody Sheldon" – sezony 1-6 od 1 lutego, sezon 7 od 16 lutego.

– sezony 1-6 od 1 lutego, sezon 7 od 16 lutego. "Sposób na morderstwo" – cała seria (1-6) od 19 lutego.

– cała seria (1-6) od 19 lutego. "Simpsonowie" – sezon 36, cz. 2 od 12 lutego.

– sezon 36, cz. 2 od 12 lutego. "Król Lew w Hollywood Bowl" – koncertowy spektakl od 7 lutego.

– koncertowy spektakl od 7 lutego. "Chris Distefano: Po prostu pech" – komediowy stand-up od 21 lutego.

– komediowy stand-up od 21 lutego. "Umami" – kulinarna podróż w poszukiwaniu smaku od 12 lutego.

Szykuje się ciekawy początek roku w streamingach. Netflix ujawnił swoje szerokie plany na 2025 rok i wygląda to świetnie. Disney+ proponuje swoje ciekawe produkcje — konkurencja więc zaostrza się. Trzeba powiedzieć sobie wprost: będzie co oglądać. A chyba każdemu użytkownikowi, który opłaca abonamenty — o to właśnie chodzi.