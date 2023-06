Wielkie hity Disneya łapią opóźnienie

Strajk scenarzystów odbije się nie tylko na serialach, ale również na kinowych filmach. W tym roku nie będzie to jeszcze tak widoczne, większość produkcji, które wejdzie do kin w najbliższych miesiącach jest już gotowa. Gorzej jednak jeśli chodzi o kolejne lata, wygląda na to, że czekają nas opóźnienia podobne do tych jakie producenci fundowali nam w czasach "covida" kiedy to kina były po prostu zamknięte. Jako jeden z pierwszym swoją ramówkę odświeża Disney, który przesunął na późniejszą datę praktycznie wszystkie nadchodzące filmy z Marvel Cinematic Universe. Dłużej poczekamy też na nowe filmy z uniwersum Star Wars oraz Avatara, którego ostatnia część planowana jest teraz dopiero na 2031 rok.

Jak to wygląda konkretnie? Captain Amercia: Brave New World został przesunięty z 3 maja 2024 na 26 czerwca tego samego roku. Film Thunderbolts złapał opóźnienie o kolejne pół roku, został przesunięty z czerwca na 20 grudzień 2024. Niestety dłużej poczekamy też na bardzo oczekiwanego przez wielu Blade'a, którego przesunięto z września 2024, na 14 lutego 2025. Disney widocznie stwierdził, że wampiry doskonale się sprzedadzą w walentynki ;-). Nowa Fantastyczna Czwórka złapie stosunkowo niewielkie opóźnienie, z lutego na 2 maja 2025 roku. Kolejny film z serii Avengers - The Kang Dynasty został natomiast przesunięty o cały rok, z maja 2025, na 1 maja 2026. Podobny lost spotkał kolejną odsłonę tej historii Avengers: Secret Wars, która teraz planowana jest na 7 maja 2027 roku. Jest za to jedna dobra wiadomość, trzecia część Deadpool trafi do kin o pół roku wcześniej, 3 maja 2024 roku, zamiast w grudniu tego samego roku.

Disney pracuje też obecnie nad trzema filmami z uniwersum Star Wars, z których pierwszy planowany był na koniec 2025 roku. Nie znamy jeszcze ani tytułów, ani historii jakie zamierzają opowiedzieć, ale wiemy już, że pierwszy trafi do kin najwcześniej 22 maja 2026 roku. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że drugi film z tego uniwersum powinien trafić do kin 18 grudnia tego samego roku. Fani Gwiezdnych wojen dostaną zatem dwie produkcje w odstępie pól roku, a w przynajmniej jednej z nich wróci Rey Skywalker. Nie mamy też dobrych wiadomości dla miłośników Avatara, trzecie odsłona serii została przesunięta o rok, z grudnia 2024, na grudzień 2025 roku. James Cameron planował w sumie 5 filmów, ale kolejne dwie produkcje z tego świata obecnie są planowane odpowiednio na grudzień 2029 i grudzień 2031 roku. Zakładam jednak, że przez 6-8 lat jeszcze sporo może się zmienić.

Wygląda też na to, że tylko kwestią czasu jest jak podobne ruchy co do przyszłej ramówki podejmą pozostałe studia filmowe, które też zaliczą opóźnienia spowodowane strajkiem scenarzystów.

źródło: Deadline