Disney+ oficjalnie w Polsce. Wiemy kiedy platforma wystartuje i u nas

Disney+ to jedno z najważniejszych VOD ostatnich lat. Należąca do giganta medialnego platforma zadebiutowała jesienią poprzedniego roku, ale niestety. Lista krajów w których wystartowała była wyjątkowo krótka — poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą widniała tam tylko Holandia. Kolejno jednak pojawia się w kolejnych Państwach: jeszcze w marcu zadebiutuje m.in. w Niemczech, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Ale dowiedzieliśmy się nareszcie kiedy Disney+ trafi do Polski. Przyda się odrobina cierpliwości, ale doczekamy się jej jeszcze w tym roku!