Telewizja nowej generacji i domowe centrum multimedialne w jednym – sprawdzamy dekoder Smart 4K

Dzięki Android TV i Google Play na dekoderze Smart 4K możemy więc oglądać znacznie więcej, niż oferta telewizyjna operatora i kanałów, bo do naszej dyspozycji są najlepsze serwisy VOD, jak Netflix i Prime Video, a także HBO GO i inne. Większość z nich posiada w ofercie treści 4K, więc jeśli posiadacie większy telewizor wspierający rozdzielczość 4K, to będziecie mogli go wykorzystać bezpośrednio dzięki dekoderowi Vectry. Bez przelogowywania, bez podłączania innych urządzeń, bez zmiany źródła sygnału.

Do sterowania Smart 4K od Vectra służy niewielkich rozmiarów pilot, który mieści się w jednej dłoni. Jest zadziwiająco lekki, ale wygodnie i pewnie leży w ręce. Posiada czterokierunkowy d-pad nawigacyjny w postaci koła oraz przycisk zatwierdzający w centralnej jego części z napisem OK. Nad nim znajdziemy trzy klawisze odpowiedzialne za sterowanie głośnością (od lewej: ciszej, wycisz i głośniej), zaś najwyżej – w prawym górnym rogu – położony jest wyłącznik. Pod klawiszami nawigacyjnymi znajdziemy przycisk “wstecz”, skrót do Asystenta Google oraz przycisk będący skrótem do ekranu głównego. Zgadza się, dekoder Smart 4K oferuje wyszukiwanie głosowe w języku polskim i jak na Google przystało działa to z sukcesami. Rozpoznawanie mowy stoi na wysokim poziomie, a odpowiedzi nie dotyczą tylko wyszukiwania treści, bo Asystenta można zapytać nawet o prognozę pogody czy wyniki sportowe. To naprawdę niesamowicie przydatne narzędzie, gdy podczas seansu chcemy szybko sprawdzić ostateczny rezultat innego meczu lub przekonać się, czy spakowane na weekend walizki zawierają odpowiednią garderobę. Ułożone poniżej przyciski jeden pod drugim to skróty do sekcji telewizji, VOD, Kids oraz serwisu Netflix. W ten sposób w mgnieniu oka można zrezygnować z właśnie przeglądanych lub oglądanych treści i przejść do innej kategorii.

Warto też odnotować, że na klientów czeka nie lada promocja, w ramach której można liczyć nawet na rok dostępu do Netflix w prezencie. Serwis ma w swojej ofercie mnóstwo hitów, którymi będzie można nacieszyć oczy i uszy w 4K i dźwięku przestrzennym. Wśród najchętniej oglądanych produkcji znajdują się „Stranger Things”, „Gambit Królowej”, „Dom z Papieru”, „Wiedźmin” czy „W głębi lasu”. Katalog serwisu jest bardzo obszerny, znajdziemy w nim kilka tysięcy filmów i seriali, z których najbardziej odpowiadające naszemu gustowi tytuły będą rekomendowane z podziałem na tematykę czy gatunek. Vectra jest pierwszym operatorem kablowym w Polsce, którego klienci mogą korzystać z oferty obejmującej dekoder 4K oparty o system Android TV, jak również wyjątkowej promocji będącej wynikiem współpracy z serwisem Netflix. Z Netflix oczywiście najwygodniej korzysta się na dużym ekranie, ale gdybyście zechcieli kontynuować oglądanie poza domem, to postęp odtwarzania każdej produkcji będzie synchronizowany z innymi urządzeniami dzięki mobilnym aplikacjom i serwisowi www.

Zresztą oferta Vectry poza dostępem do Netflix w prezencie na 12 miesięcy ma do zaoferowania dużo więcej. To bowiem aż 168 kanałów telewizyjnych (Pakiet Platynowy) z dekoderem Smart 4K, internet do 600 Mb/s oraz pakiety Eleven i Cinemax w cenie, co oznacza dla osób, które zdecydują się skorzystać z pakietu, oszczędności rzędu 599,76 zł w skali roku. A to wszystko za miesięczną opłatą w wysokości 124,99 zł, z czego sam voucher promocyjny wart jest aż 516 zł. Z kolei klienci szukający korzystnej oferty na usługi internetowe mogą skorzystać z oferty Internet 450 Mb za 49,99 zł, w ramach której również uzyskają dostęp do serwisu Netflix na 6 miesięcy w prezencie.