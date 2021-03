dearMoon nabiera realnych kształtów

Zapowiedź misji dearMoon pojawiła się pod koniec 2018 roku, wtedy Starship był jeszcze tylko na papierze i wielu traktowało plan lotu wokół Księżyca jako fanaberie. SpaceX było wtedy jeszcze 2 lata przed pierwszym załogowym lotem kapsuły Dragon i wówczas sugerowano im się skupić właśnie na tym, a nie na podróżach kosmicznych. Teraz jednak jesteśmy już po pierwszych testach Starshipa i wygląda na to, że póki co plan realizowany jest zgodnie z założeniami inżynierów, a misja dearMoon staje się coraz bardziej realistyczna. Dlatego jeśli faktycznie chcielibyście wziąć w niej udział, to możecie się już zgłaszać. Szczegóły znajdują się w krótkim wideo, które można obejrzeć poniżej.

Watch this video to learn more about the selection process. It also contains a special message from @elonmusk #dearMoon ↓Check the full versionhttps://t.co/i3ucR6BB44 pic.twitter.com/B3d8g0JvvP — Yusaku Maezawa (MZ) (@yousuckMZ) March 2, 2021

Czasu wbrew pozorom nie ma dużo, bo choć misja ma się odbyć dopiero w 2023 roku, to wszyscy chętni muszą się zarejestrować do 14 marca, do godz. 16:59 czasu polskiego. Do 21 marca ma odbyć się już pierwsza selekcja, a cały proces ma się zamknąć pod koniec maja. Nie wiem czy autorzy tego pomysłu zdają sobie sprawę ile zgłoszeń dostaną i czy nie narzucili sobie zbyt ambitnego planu, ale wszystko zapowiada się całkiem obiecująco. Tym bardziej, że nie ma jasnych kryteriów kto może aplikować. Yusaku chce wybrać 8 kreatywnych osób, które przekonają go, że podróż wokół Księżyca będzie w stanie jeszcze bardziej zwiększyć ich pozytywny wpływ na otoczenie. Każdy z kandydatów po rejestracji dostanie też specjalny certyfikat widoczny poniżej. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie dearMoon.earth.