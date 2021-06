Dead Space ma wrócić w pełnej chwale. Na mało którą grę tak czekam

Nigdy nie byłem zapalonym graczem i rzadko zdarza mi się oglądać horrory. Wydawać by się więc mogło, że taki gatunek gier jak horror szczególnie nie powinien przypaść mi do gustu. A jednak, kiedy w 2008 r. EA pokazało pierwszą inkarnację przygód Isaaca Clarke’a, wręcz zakochałem się w tej produkcji. Rzadko kiedy zdarza mi się grać więcej niż raz w daną produkcję, ale z tego co pamiętam, to do Dead Space podchodziłem jakieś trzy razy. W tej grze podobało mi się praktycznie wszystko – historia, oprawa graficzna, mechanika rozgrywki i to, w jaki sposób skonstruowani są przeciwnicy. „Dwójka” już takiego wrażenia na mnie nie zrobiła, idąc schematem „więcej tego samego”, a zagranie w trzecią część odkładałem tak długo, że oto mamy rok 2021, najstarszy Dead Space ma już 13 lat na karku, a EA szykuje się do rebootu serii.

Dead Space – przygody Isaaca Clarke’a zaczną się od nowa?

O tym, co EA pokaże na dzisiejszym EA Play Live mówi się w sieci od jakiegoś czasu. Przesłanek o tym, że seria ta powróci w nowej odsłonie jest całkiem sporo. Wiele niezależnych źródeł sugeruje, że zaprezentowana gra nie będzie kontynuacją, ale bardziej czymś w rodzaju rebootu serii. Nie wiadomo, ile pozostanie w niej z oryginału, ponieważ zmianie może ulec praktycznie wszystko. Wiadomo, że za produkcję ma być odpowiedzialne EA’s Motive Studios, które robiło m.in. Star Wars: Squadron. Oryginalne studio stojące za Dead Space, Visceral Studios, zostało przez EA zamknięte 4 lata po premierze „trójki”, czyli w 2017 r.