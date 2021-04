Twórca gier każe nie płakać po anulowanych grach, skoro nie kupujemy ich w pełnej cenie. Ale dlaczego mielibyśmy to robić?

Chcesz więcej gier, które Ci się podobają? Kupuj je w pełnej cenie!

Garvin szorstko wyraził swoją opinię na temat podejścia graczy. W rozmowie powiedział:

Mam opinię na temat czegoś, co może zainteresować twoich odbiorców i może niektórych z nich wkurzyć. Jeśli kochasz grę, kup ją za pie******* pełną cenę. Nie wiem nawet ile razy widziałem, jak gracze mówią „tak, mam to z wyprzedaży, kupiłem to przez PS Plus, cokolwiek.

I od kiedy przeczytałem fragmenty transkrypcji z tej rozmowy, mam spory problem z argumentem Garvina. Bo nie do końca wiem jak gracze powinni się do tego ustosunkować w świecie, w którym wersje demonstracyjne dostaje… raptem garstka tytułów wypuszczanych na rynek. Każdego dnia publikowanych są dziesiątki, o ile nie setki, nowych produkcji. Aby móc poświęcić czas im wszystkim trzeba byłoby mieć czasowstrzymywacz, który pozwoliłby zapoznać się ze wszystkim hurtowo, nie mówiąc już o kosztach. No a właśnie: ceny gier stale rosną. Rekomendowane ceny nowych gry 1st party na PlayStation 5 to 349 złotych. W mojej opinii — dużo, dlatego nie dziwię się, że ludzie czekają na promocje i decydują się na zakupy produktów z drugiej ręki, które pozwolą im zaoszczędzić.

Doskonale rozumiem argumenty twórców: duża sprzedaż w pełnej cenie przekłada się na zyski. Jest też jasną wiadomością do wydawcy, że warto było zainwestować i jest to produkt, nad którego dalszym rozwojem warto się zastanowić, albo przynajmniej docenić twórców bo wykonali kawał dobrej roboty i warto wspierać ich dalej. To działa.