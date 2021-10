Darmowy abonament komórkowy na cały okres umowy, ale tylko dla wybranych

Coś Wam to przypomina? Tak, to już było w Polsce w wykonaniu Rebtel, który zaoferował wszystkim chętnym darmowy pakiet z nielimitowanymi rozmowami i wiadomościami oraz 1 GB transferu danych. Trzy lata temu projekt padł.

Teraz na podobny krok zdecydował się inny operator wirtualny, działający również na nadajnikach Plusa - NAU Mobile, który udostępnia za darmo jeszcze atrakcyjniejszy pakiet na cały okres umowy.

W NAU Mobile zawsze ceniliśmy nauczycieli bo to od nich wszystko się zaczęło. Dlatego wszystkim pracownikom polskiej oświaty chcemy podarować rok abonamentu telefonicznego... za darmo. Nauczycielom, dyrektorom placówek i innym pracownikom edukacji. Po prostu.

Wprawdzie oferta ograniczona jest tylko dla pracowników oświaty w Polsce, ale nie jest to wcale wąska grupa potencjalnych klientów. Samych nauczycieli mamy około 600 tys., a doliczając do tego innych pracowników edukacji (doliczyć można tu też rodziny - mąż, żona, dzieci) może się to zamknąć w liczbie blisko miliona.

Niech tylko kilka procent z nich zdecyduje się na przejście teraz do NAU Mobile i zrobi się z tego naprawdę spora inwestycja. Do tego niezbyt pewna, bo nie jest powiedziane, że wszyscy zostaną po zakończeniu tej darmowej oferty. Niemniej operator przygotował się na wypadek większego napływu osób, chcących skorzystać z tej oferty i ustalił w regulaminie maksymalną liczbę takich darmowych pakietów o wartości 19,80 zł miesięcznie na 30 000 sztuk (w przypadku wykorzystania całej puli koszt promocji przekroczyłby kwotę 7 mln zł).

A jaka to dokładnie oferta? Umowę podpisujemy na 12 miesięcy i przez cały ten okres ponosimy tylko jedną opłatę aktywacyjną w wysokości 29 zł. W pakiecie mamy nielimitowane rozmowy komórkowe i stacjonarne, nielimitowane wiadomości SMS/MMS i 10 GB transferu danych.

Co po darmowym roku? Abonenci mogą zakończyć korzystanie z usług NAU Mobile, pozostać na tym pakiecie z płatnością 19,80 zł miesięcznie lub wybrać jeden dwóch pozostałych w ofercie pakietów. Z darmowego planu można skorzystać do 31 lipca 2022 roku lub do wyczerpania puli.

