W 2020 myśląc o darmowych grach, najczęściej na pierwszy plan wysuwają się tytuły free-to-play. Ale w tym wpisie takowych nie uświadczymy — znajdziecie w nim zestawienie tytułów tzw. premium. Zarówno takich które można dostać bez żadnych dodatkowych kosztów, jak i te, które udostępniane są bez żadnych opłat w ramach programach abonamentowych.

Darmowe gry: luty 2020

Subskrybenci PlayStation Plus w lutym otrzymają dostęp do dwóch gier: kultowych The Sims 4 oraz wyjątkowo cenionego Bioshock Collection, w ramach którego można cieszyć się aż trzema grami: Bioshock, Bioschock 2 i Bioshock Infinite. Myślę że obie marki mają już na tyle mocno wyrobioną renomę, że nie trzeba ich nikomu specjalnie przedstawiać. Klasyka sama w sobie, lepszy powód by powrócić do tamtejszych światów może się szybko nie powtórzyć! Ostatnim tytułem jest jedna z najlepszych strzelanin VR: Firewall Zero Hour.

Gry w Xbox Live Gold – luty 2020

W ramach usługi abonamentowej Microsoftu, klasycznie już przygotowano dla użytkowników cztery darmowe gry. Przez cały miesiąc, od 1.02 do 29.02 można będzie pobrać wyścigi motorowe TT Isle of Man. Od 16.02 do 15.03 właściciele Xboxa One mogą cieszyć się przygodową grą osadzoną w uniwersum Lovecrafta – Call of Cthulu. Między 16.02, a 29.02 w usłudze udostępniony zostanie Star Wars Battlefront z pierwszego Xboxa (działający także w ramach wstecznej kompatybilności na Xbox One).

Darmowe gry w Nintendo Switch Online – luty 2020

Nintendo Switch Online działa na nieco innych zasadach, niż usługi Microsoftu oraz Sony. Tam gry nie są wymieniane cyklicznie, a regularnie dodawane do biblioteki oferowanych tytułów. I w lutym do katalogu doszły cztery nowe produkcje z retro sprzętów:

Pop’n TwinBee (SNES)

Smash Tennis (SNES)

Shadow of the Ninja (NES)

Eliminator Boat Duel (NES)

Darmowe gry w Epic Games Store – luty 2020

Epic Games Store zasłynął regularnym rozdawaniem gier użytkownikom platformy. Tutaj, w przeciwieństwie do abonamentów konsolowych, użytkownicy bez żadnych dodatkowych opłat mogą sięgnąć po darmowe gry na PC. Te zmieniają się co tydzień.