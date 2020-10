Dacia Spring – miejski crossover

Nie inaczej ma być w przypadku rynku samochodów elektrycznych, już od jakiegoś czasu pojawiały się zapowiedzi taniego auta elektrycznego od Dacii i teraz te zapowiedzi znalazły potwierdzenie, choć dokładnej ceny jeszcze nie znamy. Renault w informacji prasowej podało tylko, że będzie to najtańszy elektryk w Europie. Ma ku temu wszelkie predyspozycje, bo udało się oszczędzić chyba na wszystkim. Po pierwsze silnik elektryczny ma tylko 44 KM i 125 Nm momentu obrotowego, a zestaw baterii ma pojemność 26,8 kWh. Ma to pozwolić na przejechanie od 225 do nawet 295 km, w tym drugim przypadku w ruchu typowo miejskim. Cudów nie ma, ale Dacia Spring to nie jest auto na trasę.