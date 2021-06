Czytając między wierszami, Microsoft nie może/nie chce pogodzić się z erą post-PC

Rok później Microsoft kupuje popularny wówczas komunikator Skype, którym chcieli jeszcze zdominować komunikację smartfon-smartfon, desktop-desktop i oczywiście desktop-smartfon, co jak wiemy się nie udało – plany te pokrzyżował Facebook, podobnie jak nie udało się z systemem mobilnym, którego pogrzebano w 2017 roku.

W 2015 roku, kiedy desktopy dominowały jeszcze nad smartfonami, Microsoft decyduje się na wydanie Windows 10, który miał być ostatnim numerkiem tego systemu, a sam Microsoft miał skupiać się już tylko na jego udoskonalaniu. Dość zaskakująca była wtedy decyzja o udostępnieniu go za darmo, niemniej ukierunkowane to było na osiągnięcie efektu skali.

Z tym, że oprócz darmowego systemu Microsoft wraz z Windows 10 nie dał nic więcej, co byłoby wartością dodaną dla użytkowników, czymś angażującym i skłaniającym do uruchomienia komputera, kiedy pod ręką mieliśmy smartfona.

Jedynym znaczącym usprawnieniem przez te ostatnie 6 lat było dodanie do Windows 10 usługi Telefon, która integrowała się ze smartfonami z Androidem. To jednak nie pomogło, ci użytkownicy którym na tym zależało poradzili sobie z tym wcześniej innymi rozwiązaniami, a pozostałym było to do niczego potrzebne.

Przyszedł więc czas na Windows 11, którym Microsoft będzie próbował o ile nie odwrócić trend, to zminimalizować przepaść. W dzisiejszej informacji prasowej przesłanej przez Microsoft z okazji premiery Windows 11, wymienił w związku z nią 5 obszarów, z którego 3 będą stanowiły te próby.

Nowy wygląd i nowy sklep z aplikacjami to tylko dodatki, oczkiem w głowie Microsoft wydaje się być przede wszystkim Czat z Microsoft Teams zintegrowany z systemem – czyli komunikacja, coś co nie udało się ze Skype, po ogromnym wzroście popularności Teams w czasie pandemii, zwłaszcza wśród młodszej grupy docelowej, tutaj Microsoft upatruje swoją szansę.

Drugi obszar to gry, w którym Microsoft zaprasza przed desktopy użytkowników konsol, obiecując im takie same wrażenia, wydajność, wygodę i komfort przed ekranem komputera. No i trzeci obszar – informacja, stąd widgety dostępne wprost z pulpitu ze spersonalizowanymi treściami.

Czy to się uda Microsoftowi? Zależy od formy, w jakiej finalnie Windows 11 zostanie nam dostarczony. Pewnie w przypadku zwykłej aktualizacji Windows 10 niewiele osób w ogóle dostrzegłoby te zmiany, stąd decyzja o nowym wydaniu systemu, który ma większą szansę na zaistnienie w świadomości użytkowników.

Niemniej, wydaje mi się, że będzie to bardzo trudne, bo wiąże się ze zmianą przyzwyczajeń użytkowników, którzy już wybrali smartfony jako główne swoje urządzenie do realizacji większości swoich aktywności w sieci. Trend ten postępował bardzo powoli, ale też z tego powodu zdaje się być niezwykle trwały. Sama zmiana numerka w systemie, zaokrąglone rogi okienek, wyśrodkowanie paska zadań i kilka nowych funkcji mogą być tu niewystarczające. Podobnie zresztą jak możliwość uruchamiania aplikacji mobilnych w Windows 11 – większość użytkowników smartfonów uzna to za kuriozalny pomysł.

