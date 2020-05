3-cyfrowe numery GG podzielono tu na dwie kategorie – VIP, spośród których można wybierać takie numery jak 726, 697 czy 268 kosztujące 600 zł oraz VIP Lux, wśród których przeważają 3-cyfrowe numery z 0, czyli są to na przykład numery 670, 710 czy 930. Te kosztują 1000 zł.

Na zachętę przedstawiciele GG tak o to reklamują ten produkt w swoim sklepie:

Wybierz numer 3-cyfrowy, jeśli Twoją wizytówką są 3 litery: VIP. Prestiż to detale, które zawsze przemawiają na Twoją korzyść. To niuanse, które budują Twój wizerunek w oczach innych. 3-cyfrowy numer GG da Ci poczuć to, co dostępne jest nielicznym. 3-cyfrowy numer VIP zagwarantuje Ci przynależność do elitarnego klubu, nie mówiąc już o tym, jak bajecznie łatwy jest on do zapamiętania! Taka okazja pojawia się po raz pierwszy w 20-letniej historii Gadu-Gadu. Już teraz zarezerwuj swój prywatny 3-cyfrowy numer. Wybierz i korzystaj z numeru, którego nie będzie miał nikt na świecie!

Jeśli ktoś się skusi i zakupi taki numer, w procesie zamówienia musi podać swój aktualny i aktywny numer GG, który chce zamienić na nowy. Po zakupie na adres e-mail przypisany do konta wysłany zostanie link aktywacyjny nowego numeru, po jego aktywacji oba numery zostają przypisane do jednego konta.

Oprócz 3-cyfrowych numerów, w sklepie GG dostępne są w sprzedaży też numery 4-cyfrowe za 400/500 zł (sam taki posiadam, ale nie oddam!) oraz 5-cyfrowe za 100/150/200 zł. Powodzenia w rozkręcaniu sprzedaży…