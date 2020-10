Nie widzę szans na powrót do telewizora bez soundbara

Obecnie oglądamy więcej filmów i seriali przez Internet, a jak już wspominałem część premier odbywa się tylko online z pominięciem kin. Do głowy od razu przychodzą mi takie produkcje jak „The Old Guard”, „6 Underground” lub „Tyler Rake: Ocalenie”, które są typowymi akcyjniakami mającymi dostarczyć nam konkretną dawkę rozrywki. Nie są to dzieła kinematografii i mają swoje wady, ale w swojej roli sprawdzają się całkiem nieźle. Zauważyłem, że część negatywnych reakcji na filmy pochodziło od osób, które obejrzały je laptopie lub tablecie. Jakaś grupa na pewno widziała je na telewizorze, ale bez podłączonego soundbara.

Niektóre filmy odpowiednio wybrzmią tylko w (domowym) kinie

Dlaczego o tym wspominam? Bo tego rodzaju produkcje nie mają prawa właściwie wybrzmieć w takich warunkach. Czy najnowsze odsłony Mission:Impossible, Szybkich i wściekłych albo produkcje Marvela robiłyby na widzach takie samo wrażenie, gdyby trafiały od razu do Internetu i nie było przymusu obejrzenia ich w pierwszej kolejności w kinie? Odpowiednio duży ekran i mocne nagłośnienie znacząco wpływają na percepcję efektów audiowizualnych. A to nie jedyne przypadki, gdy przygotowane niemalże z namaszczeniem efekty dźwiękowe giną gdzieś po drodze.

Budżetowa perełka wśród soundbarów – Yamaha YAS-107