Czy oceany robią się mroczniejsze? Naukowcy już wiedzą co to dla nas oznacza

Oceany stają się coraz ciemniejsze — i nie jest to tylko poetycka metafora. Najnowsze badania pokazują, że w ciągu dwóch dekad znaczna część powierzchni oceanicznej straciła dostęp do światła słonecznego. To z pozoru niegroźne zjawisko może mieć poważne konsekwencje dla życia morskiego, globalnego klimatu i… naszego własnego przetrwania.