Niezwykły pomysł na walkę ze śmieciami. Pomogą genetycznie zmodyfikowane owady

Według portalu The World Count tylko w samym lipcu ludzkość wygenerowała ponad 147 tysięcy ton śmieci! Ekolodzy biją na alarm i ostrzegają, że odpady spychają nas na krawędź katastrofy klimatycznej, dlatego konieczna jest natychmiastowa reakcja. Najwyraźniej nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tym problemem w sposób naturalny, więc może czas wdrożyć metody sztuczne – na przykład sztucznie modyfikowane muchy, które są tak wygłodniałe, że pożerają ogromne ilości wytwarzanych przez człowieka śmieci.

Mamy problem z metanem. Larwy much mogą w tym pomóc

Saprofagi to zwierzęta odżywiające się martwymi szczątkami organicznymi pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Należy do nich między innymi Hermetia illucens zwana czarną muchą lub czarnym żołnierzem. Ten niewielki owad znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym i paszowym, służąc także jako alternatywne źródło białka i tłuszczu. Czarna mucha ma jednak jeszcze jedno, bardzo ważne zastosowanie – jej żarłoczne larwy żerują na odpadach organicznych, w tym odpadach spożywczych, które z roku na rok stanowią coraz większy problem. W procesie rozkładu śmieci wytwarzają bowiem metan, a ten przyczynia się do ocieplania planety.

Źródło: Depositphotos

Mała kupka odpadów nie robi większej różnicy, ale mówmy tu setkach tysięcy ton rocznie. Dlatego też australijscy naukowcy wpadli na pomysł wykorzystania czarnych much w procesie naturalnego pozbywania się zbędnych odpadów organicznych. Sprawią, że muchy będą miały jeszcze większą ochotę na zjadanie śmieci.

Owady niezwykle wydajną siłą roboczą

Zespół z Uniwersytetu Macquarie w Sydney w niedawnym artykule przedstawił swój pomysł na walkę z metanem. Chcą zaprojektować genetycznie modyfikowane odmiany czarnej muchy, które będą w stanie zjadać więcej odpadów, niż ich standardowe odpowiedniki – szacuje się, że larwy much mogą dziennie zjadać dwukrotnie więcej pokarmu, niż wynosi wartość ich masy ciała.

„Zmierzamy w stronę katastrofy klimatycznej, a odpady składowane na wysypiskach uwalniają metan. Musimy je zredukować do zera” – dr Kate Tepper

Badacze stworzyli spółkę typu spin-off, o nazwie EntoZym, która ma na celu skomercjalizowanie ich pracy. W założeniu genetycznie modyfikowane muchy staną się ważną częścią specjalnych zakładów unieszkodliwiania odpadów. Tu pojawia się jednak pewne zagrożenie – co jeśli muchy wydostaną się na wolność i zaczną rozmnażać w niekontrolowanym tempie? Cóż, na to także jest sposób – i ponownie zakłada on modyfikacje genetyczne. Dr Maciej Maselko – jeden z autorów badania – stwierdził, że muchom można na poziomie genetycznym ograniczyć zdolność latania lub całkowicie ją zablokować.

Źródło: Depositphotos

Takie zakłady mogłyby też nieść korzyść dla rolników. Owady można „zaprojektować” tak, by rozkładały toksyczne odpady na mniej zanieczyszczone związki organiczne. Te w postaci odchodów mogą zostać zastosowane jako nawóz. Wybór czarnych much nie jest przypadkowy, bo występują one na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy i są bardzo łatwe w kontroli genetycznej. Samica składa zaś od 500 do 900 jaj, w cyklu życia wynoszącym od 5 do 9 dni. To więc bardzo „wdzięczne” owady do stawiania ich w roli taniej i wydajnej siły roboczej w procesie eliminowania odpadów organicznych.

Stock image from Depositphotos