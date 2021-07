Gry na PlayStation Portable w wersji cyfrowej wciąż kupimy na PlayStation 3 oraz PS Vita

Dzisiaj oficjalna data zamknięcia PlayStation Store. Ile osób zatęskni za cyfrowym sklepikiem Sony? Biorąc pod uwagę skalę piractwa która dotknęła ten sprzęt oraz fakt, że debiutował on w czasach kiedy pudełkowa dystrybucja trzymała się bardzo mocno — prawdopodobnie niewielu. Ale prawdą jest, że wciąż wiele treści nie będzie już można kupić. Jeżeli jednak spóźnicie się z zakupami, a macie dostęp do PlayStation 3 albo PS Vita, to będziecie mogli jeszcze kupić. Wcześniej Sony się tym nie chwaliło, ale teraz można o tym przeczytać w najnowszym regulaminie:

Co to oznacza dla Ciebie?

Gdy w 2016 r. zostało zamknięte PlayStation®Store na PlayStation®Portable (PSP), nadal można było wyszukiwać i dokonywać zakupów w grach. Od 6 lipca 2021 r. nie będzie już możliwości wyszukiwania i robienia zakupów w grach.

A co z materiałami na PSP, które już posiadasz?

Nadal będzie można pobrać wcześniej zakupione materiały na PSP. Wcześniej zakupione materiały PSP można pobrać do systemu PSP, korzystając z listy pobierania w urządzeniu.

A co z zawartością PSP, którą można kupić w sklepach na PS3 i PS Vita?

Nadal będzie można kupować materiały na PSP dostępne w sklepach na PS3 i PS Vita i grać w nie. Nie będzie jednak można kupować materiałów na PSP w sklepie w grze.

Lepszy rydz, niż nic.