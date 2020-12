Cyberpunkowy komputer? Ready! mówi Model 100

Sam już nie wiem, czy to oznaka przechodzenia do kategorii zgred, czy zmęczenie technologiczną gonitwą do nikąd, której na rynku konsumenckim od ponad dekady jesteśmy świadkami, ale przestały mnie prawie w ogóle kręcić nowe, „normalne” urządzenia. Większość smartfonów jest taka sama, komputery, poza wyjątkami w stylu Surface Studio czy obecnej applowskiej rewolucji z ARM, niczym się nie wyróżniają i ewoluują w ślimaczym tempie. Jeśli ostatnio coś chwyta mnie za serce, to okazuje się najczęściej kompletnie nieprzydatnym, ale zabawnym i nawiązującym do starych czasów urządzeniem.