Skończyłem i wziąłem się za inne produkcje

Opowiem Wam szybko jak wyglądała moja przygoda z Cyberpunk 2077. Kupiłem grę w wersji na PlayStation 4, ale grałem na PlayStation 5. Przemęczyłem się z problemami technicznymi (w moim przypadku były to częste crashe, w tym nawet na napisach końcowych). Zaliczyłem wątek fabularny, wiele misji pobocznych, ale nie wszystkie. Nie wyczyściłem też mapy – spędziłem w grze łącznie 49 godzin i mam dość. Po pierwsze tej wersji, po drugie sztucznego, „nieżywego” miasta. Część znajomych wciąż się przy produkcji CD Projekt RED bawi, inni zrobili tak jak ja – zaliczyli i biorą się za coś innego. Na pewno wrócę, przejdę jeszcze raz, wyczyszczę wszystkie misje poboczne, ale dopiero kiedy dostanę łatkę dla PlayStation 5 – nie ukrywam, że po części żałuję, że poznałem Night City w tak kiepskim konsolowym stanie. Zdecydowanie lepsze wrażenia mam przy Assassin’s Creed: Valhalla, choć fabularnie i jeśli chodzi o bohaterów, polska produkcja jest kilka poziomów wyżej. A od zaliczenia CP2077 skończyłem już dwie mniejsze gry – trochę nie spodziewanie, bo myślałem, że będę w tym tytule siedział dużo dłużej tak, jak robiłem to z poszczególnymi częściami GTA czy Wiedźminem.

Wychodzi jednak na to, że wielu graczy ma tak samo, a część pewnie odpadła w trakcie i postanowiła poczekać na techniczne łatki usprawniające grę – również na PC. Skąd takie przypuszczenia? Zobaczcie sami.