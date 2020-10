Groźby śmierci kierowane ku twórcom Cyberpunk 2077. Powód? Przesunięcie premiery

Wczoraj pisząc o tym że ciepły i przyjazny wizerunek CD Projekt Red zaczyna pękać wiedziałem, że nie wszyscy myślą racjonalnie. Byłem świadomym tego, że wielu graczy będzie rozżalonych, bo ile można czekać. Jedni nastawili się na urlopy, inni od dawna odliczają dni do premiery (regularnie dopisując tam kolejne dłuuugie dni). W opozycji do nich są ci którzy nie odliczają, bo — jak sami twierdzą — nie planują być beta testerami i poczekają na pełnoprawny produkt po kilku łatkach. Jednak ekstremalni przedstawiciele pierwszej grupy kipią złością i z tej okazji postanowili wyrazić swoje niezadowolenie… grożąc twórcom Cyberpunk 2077 śmiercią.

I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay. I understand you're feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it. However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.

O problemie po raz pierwszy poinformował Andrzej Zawadzki (starszy projektant) przedwczoraj wieczorem, niedługą chwilę po tym, jak CD Projekt Red ogłosił przesunięcie daty premiery Cyberpunk 2077 na grudzień. Nie omieszkał też zamieścić jednej z (jak sam określił) lżejszych wiadomości, które pracownicy studia otrzymali po smutnej wieści o przesunięciu premiery:

This is one of the mildest messages some of us got. There were far, FAR worse. Every single one is being reported. We will not let it go through.

Do not treat it lightly. Do not ignore it. It is serious.

That said, I'm off TT for couple of days. Take care.#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z80HHWADqU

— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 28, 2020