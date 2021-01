Cyberpunk 2077 na konsole przeceniony o połowę. Właśnie dlatego nie kupuję gier na premierę

Ceny gier są kosmicznie wysokie — a w nowej generacji kwoty które trzeba zapłacić za niektóre gry wydawane przez Sony po prostu nie mieszczą mi się w głowie. Od lat moją górną granicą jest 200 złotych i staram się jej nie przekraczać. Cyberpunk 2077 to gra szczególna pod wieloma względami: jedna z najgłośniejszych premier ostatnich lat, zgarniająca bardzo… ekmh, polaryzujące, opinie. Konsolowa wersja jest tak zła, że wyleciała z cyfrowego sklepu PlayStation, to pierwsza gra w która doczekała się specjalnego formularza zwrotu zarówno u Sony, jak i Microsoftu. A teraz, 39 dni po premierze, tytuł został w amerykańskiej sieci BestBuy przeceniony o równych 50%. Zamiast 59,99 dolarów, można go nabyć za 29,99 dolarów. Auć.

Spadek cen to norma, ale w ostatnich latach kupno w dniu premiery kompletnie straciło dla mnie sens

Wyrosłem z bycia kolekcjonerem, nie potrzebuję na półkach kurzołapów. Kiedy mogę — wybieram wersję cyfrową. Czasem decyduję się na wydanie fizyczne z myślą o jego dalszej odsprzedaży. Zawsze jednak z niepokojem przyglądam się cenom, które pikują w dół… właściwie z dnia na dzień. Cyberpunk niby jest ekstremalnym przykładem i można dyskutować na temat innych. No dobrze, aby zostać w jednym zakątku świata i nie naginać prawdy skupię się na rynku amerykańskim. Wczoraj za 34,99 dolarów można było nabyć na tamtejszym Amazonie Assassin’s Creed: Valhalla, Yakuza: Like a Dragon i DiRT 5 — czyli największe hity, które trafiły do sklepów minionej jesieni. Dokładniej: w listopadzie. Mam wrażenie, że wyjątkiem od tej reguły są gry Nintendo — te na Switcha nawet kilka lat po premierze trafiając do promocji kosztują co najmniej 40 dolarów (przykład sprzed kilku godzin: Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Maker 2). Auć.