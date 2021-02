Cupra Formentor VZ5 – 5 cylindrów z Audi i 390 KM

Seat od wielu lat miał w swojej ofercie sportowe odmiany samochodów z dopiskiem Cupra, ale 3 lata temu stwierdził, że to za mało. Dlatego Cupra stała się osobną marką, z własnym logo i podobno z własną duszą. Nie za wiele chyba jednak z tego wyszło, skoro w ofercie były przede wszystkim nieco mocniejsze wersje standardowy aut Seata, a flagowy produkt – Formentor, jest dostępny nawet z silnikiem 1.5 TSI, który żadnych emocji nie zapewnia. Po trzech latach mamy jednak wreszcie auto, do którego będzie można powzdychać. I w zasadzie tylko tyle, bo do sprzedaży trafi dopiero w 4. kwartale tego roku, a produkcja będzie ograniczona do 7000 egzemplarzy.