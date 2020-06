Cupra Ateca – sportowy i SUV można połączyć

Cupra Ateca to doskonały dowód na to, że słowa sportowy i SUV można wypowiedzieć w jednym zdaniu. Auto jest całkiem pokaźnych rozmiarów, ale wszystkie elementy designu i napęd sprawiają, że daje również całkiem sporo frajdy z jazdy. Silnik pozostał bez zmian, to dwulitrowa, turbodoładowana jednostka (2.0 TSI) o mocy podniesionej do 300 KM i oferująca 400 Nm w połączeniu z siedmiostopniową przekładnią DSG. Napęd przekazywany jest na wszystkie 4 koła, dzięki czemu sprint do 100 km/h trwa zaledwie 4,9 sekundy, a licznik zatrzymuje się nieco poniżej 250 km/h. Dynamiki temu modelowi z pewnością nie zabraknie, choć szkoda, że Seat nie pokusił się o jakiś bonus w porównaniu do pierwotnej wersji.