Długość trwania misji o kodowej nazwie DM-2 (Demonstration Mission 2) była uzależniona od wielu czynników. Najważniejszym z nich było zachowanie się kapsuły zadokowanej do ISS. Największe obawy dotyczyły paneli słonecznych z dodatkowego modułu, które dostarczają zasilanie. Okazało się jednak, że znoszą one kosmiczne trudy znacznie lepiej niż spodziewali się inżynierowie NASA i SpaceX, dlatego astronauci mogli zostać dłużej. W tym czasie wcale się nie nudzili, Bob Behnken zaliczył kilka spacerów kosmicznych, w trakcie których wymienił starzejące się baterie na zewnątrz stacji.

DM-2 to jednak nadal misja demonstracyjna, która ma potwierdzić możliwości kapsuły Crew Dragon, a to można będzie ocenić dopiero jak wróci na Ziemię. Co więcej musi się to odbyć przynajmniej na 6 tygodni przed kolejną planowaną misją, która ma mieć miejsce w połowie września. Dlatego raczej nikogo nie powinien dziwić fakt, że Jim Bridenstine, szef NASA, potwierdził, że Crew Dragon odłączy się od stacji 1 sierpnia, a wyląduje w Oceanie Atlantyckim następnego dnia.

NEWS: We're targeting an Aug. 1 departure of @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft from the @Space_Station to bring @AstroBehnken and @Astro_Doug home after their historic #LaunchAmerica mission. Splashdown is targeted for Aug. 2. Weather will drive the actual date. Stay tuned. pic.twitter.com/VOCV51gzLi

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) July 17, 2020