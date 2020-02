Czarujący i wzruszający. Takie filmy to rzadkość. „Cóż za piękny dzień” – recenzja

To prawda, że film „Cóż za piękny dzień” (nawiązujący do oryginalnego tytułu, który z kolei odnosi się do piosenki otwierającej program „Mister Rogers’ Neighborhood”) jest dość prostolinijny i nie zaskoczy nas nagłymi zwrotami akcji czy niespodziewaną przemianą bohatera, ale jest na swój sposób uroczy i przejmujący, dlatego w trakcie seansu wcale nie miałem ochoty na przerwę. Reżyserce Marielle Heller udało się przenieść osobowość, stoicki spokój i zaangażowanie Pana Rogersa na charakter filmu.

Wykorzystała do tego między innymi ujęcia wzorowane na audycjach programu (okrojone proporcje ekranu, pogorszona jakość), a także delikatnie powolne tempo. Przejścia pomiędzy scenami są subtelne, podobnie jak niebezpośrednie przekazy – zwróćcie uwagę na uderzającego w najniższe tony na pianinie Pana Rogersa, gdy znalazł się sam w studiu. Innym razem zaś prezentuje widzom wszystko jak na tacy, także w stylu Pana Rogers, który nie boi się trudnych pytań i niezręcznych sytuacji. Jednocześnie jednak niemożliwe jest oparcie się wrażeniu, że Rogersowi udaje się to wszystko robić właśnie dlatego, że sam nie radzi sobie z własnymi problemami lub nie dorósł do pewnych sytuacji.

Mnóstwo ładnych scen, do których będę chciał wrócić