COVID-19 – recenzja. Absolutnie nie polecam, nie jest wart funta kłaków

Na tym zdrowotne ekscesy się nie zakończyły. Jednym z najbardziej uciążliwych objawów choroby było przejmujące zmęczenie – człowiek nadawał się głównie do spania, leżenia i robienia tyle, co nic. Nawet rozrywki „dla leniwych” mogły być męczące. Zmęczenie utrzymywało się 2 tygodnie po ustąpieniu objawów. Kaszel – produktywny utrzymuje się do dzisiaj. Smaki i zapachy… dalej stępione. A minęło już trochę czasu.

Co gorsza, udało mi się zarazić bliską osobę, która COVID-19 przeszła już nieco ciężej, ale w dalszym ciągu bez konieczności hospitalizacji. Tu doszła już podwyższona temperatura, znacznie bardziej intensywny kaszel, ogólne rozbicie. Byłem zaskoczony, bo podejrzewałem, że to ja zniosę potencjalne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 gorzej. Do dzisiaj benzyna nie pachnie tak samo (skąd wiem jak pachnie benzyna mimo jazdy na LPG? Słowo klucz: Vialle).

Jak wygląda procedura zlecenia testu, testowania i otrzymywania wyników?

Tutaj zaznaczam: wiem, jak wygląda to w Rzeszowie w jednej z przychodni. Nie sądzę, żeby ten proces był jednolity dla całego kraju, szczególnie, że ochrona zdrowia w Polsce jest w dalszym ciągu niesamowicie przeciążona. Standardowo: telefon do lekarza w sprawie teleporady. Oczekiwanie? W naszym przypadku 24h na poradę. Od lekarza otrzymuje się skierowanie na badanie. Wystarczy wydrukować formularz, udać się do wskazanego miejsca (najlepiej zadzwonić wcześniej i umówić się na konkretną godzinę) i pojechać do punktu drive-thru. Nie wychodząc z auta, będzie można oddać próbkę do badań. Automatycznie, w przypadku podejrzenia COVID-19 nakładana jest izolacja, która przestaje obowiązywać w momencie, gdy wynik testu jest negatywny. Wynik w tej konkretnej przychodni można było sprawdzić już po 24h za pomocą dedykowanej strony internetowej.

Całkiem znośnie i bezboleśnie, trzeba przyznać.

COVID-19 istnieje

Na pohybel takim ludziom jak Pani Edyta Górniak stwierdzę (a może mi zapłacili za bycie statystą?), że ta choroba istnieje i za jasną cholerę nie przypomina standardowej grypy, czy przeziębienia. Jest nieco od nich inna i jak widać – zgarnia śmiertelne żniwo. Denialistom i antyszczepionkowcom mogę jedynie życzyć zdrowia – przede wszystkim psychicznego.